Tennis

US Open - simple messieurs - 1er tour - Daniil Medvedev - Stefan Kozlov : Le résumé vidéo

US Open 2022 - Tenant du titre et numéro mondial, Daniil Medvedev arrive à New York avec un double statut à défendre. Le Russe n'a pas tremblé face à Stefan Kozlov et s'est imposé en 3 sets (6-2, 6-4, 6-0) en deux heures de jeu. Au second tour, il affrontera le Français Arthur Rinderknech. Le résumé de son premier match en vidéo. Suivez l'US Open en intégralité en direct sur Eurosport.

00:03:06, il y a une heure