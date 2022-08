Nick Kyrgios a beau être un showman, il était difficile de passer après la douce folie de cette "night session" phagocytée par Serena Williams . L'ambiance était retombée quand le finaliste de Wimbledon est entré sur le court pour affronter son pote Thanasi Kokkinakis. Le show sera pour plus tard, l'Australien ambitionnant autre chose à Flushing que d'être le chauffeur de salle de la première semaine. L'essentiel était ailleurs. Vainqueur en trois sets (6-4, 6-4, 7-6), il a rempli son premier contrat.

A un ou deux échanges près avec l'arbitre, le natif de Canberra est resté discret lundi soir sur le court Arthur-Ashe. Sérieux, concentré, appliqué et, surtout, dominateur. Il a maîtrisé son sujet jusqu'au bout, même si son incapacité à breaker dans le troisième set, malgré un jeu où il a mené 0-40 sur le service adverse, l'a obligé à jouer un tie-break toujours périlleux. Mais là aussi, il s'est montré solide pour plier cette affaire en trois manches et s'éviter des complications inutiles.

Match presque parfait

S'il a servi un ace de moins que son compatriote (13 contre 14), Nick Kyrgios a été, comme souvent, d'une redoutable efficacité sur son engagement. Avec 86% de réussite derrière sa première balle et, plus impressionnant encore, 79% sur sa seconde, il n'a jamais laissé la moindre ouverture. Il n'a d'ailleurs pas concédé la moindre balle de break de toute la soirée. Dans son jeu vers l'avant, ce fut également une démonstration. Kyrgios est monté à 21 reprises, sortant victorieux 18 fois. Le match presque parfait, donc.

Si l'Australien s'est montré aussi peu démonstratif, c'est bien en raison de l'identité de son adversaire. Il a trop de respect et d'amitié envers Thanasi Kokkinakis pour cela. Il l'a avoué sur le court à la fin du match, il n'a pas beaucoup goûté ce moment, même s'il s'agit de la 200e victoire de sa carrière. "Franchement, quand on a vu le tirage, c'était un cauchemar, a-t-il confié. On ne voulait surtout pas s'affronter. J'ai hâte qu'on joue le double ensemble pour qu'on soit tous les deux du bon côté du filet." En attendant, voilà une bonne chose de faite pour Nick Kyrgios, qui affrontera au deuxième tour le Français Benjamin Bonzi.

