Tennis

US Open - simple messieurs - 1er tour - Roberto Bautista Agut - Jeffrey John Wolf : Le résumé vidéo

US Open 2022 - Le jeune américain de 23 ans, Jeffrey John Wolf a créé la surprise en éliminant Roberto Bautista Agut, tête de série n°16. En 2h14 de jeu et 3 sets (6-4, 6-4, 6-4), Wolf réalise la plus belle performance de sa jeune carrière et se qualifie pour le deuxième tour. Suivez l'US Open en intégralité en direct sur Eurosport.

00:03:06, il y a une heure