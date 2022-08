Tennis

US Open - simple messieurs - 1er tour - Yoshihito Nishioka - Alejandro Davidovich Fokina : Le résumé vidéo

US Open 2022 - Alejandro Davidovich Fokina a battu Yoshihito Nishioka pour son entrée en lice à l'US Open ce samedi. L'Espagnol s'est qualifié en 3 sets (6-3, 7-5, 6-3) et un peu plus de deux heures de jeu. Retrouvez le résumé du match en vidéo et Suivez l'US Open en intégralité en direct sur Eurosport.

00:03:14, il y a 2 heures