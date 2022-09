Ce fut à la fois brillant et pénible, spectaculaire par moments et parfois laborieux notamment sur la fin, mais au bout du compte, quelle belle victoire ! Richard Gasquet, du haut de ses 36 ans, a encore mis sur le terrain tous les ingrédients nécessaires à un vrai bon match de tennis pour s'imposer face à Miomir Kecmanovic, 6-2, 6-4, 4-6, 6-4 en 2h47, ce jeudi soir, ralliant ainsi le 3e tour comme il l'avait fait il y a quelques semaines à Wimbledon.

Face au jeune Serbe de 23 ans, et vu les conditions de moiteur qui règnent à New York, le Biterrois savait qu'il lui fallait éviter le combat physique à rallonge. C'est ce qu'il s'est employé à faire avec succès en remportant les deux premières manches au moyen d'un tennis offensif à souhait (il est monté 33 fois au filet) et riche de permanents changements de rythme. Kecmanovic y a souvent perdu son latin, et son rythme.

De la flamboyance à la survie

Mais pratiquer un tel tennis requiert aussi une exigence de tous les instants. Au bout de deux sets, Richard a logiquement commencé à piocher un peu. Mené 4-2, il est parvenu à revenir à 4-4 au prix d'un bel effort mais quand il a finalement perdu ce 3e set 6-4, avant de se faire breaker à 2-2 dans le 4e set, on a commencé à sérieusement se faire du mouron pour lui. C'était sans compter sur la grinta qui habite toujours le vétéran biterrois, auteur du débreak dans la foulée avant de repasser devant au score en sauvant une nouvelle balle de break.

Cette fois, il était moins question de flamboyance que de survie, mais c'était tout aussi beau à voir. Oui, à 36 ans, c'était beau de voir "Papy Richard" se battre avec toujours autant de verve sur un terrain de tennis, et c'est beau de le voir décrocher au final sa première victoire en Grand Chelem face à un joueur aussi bien classé (36e) depuis un succès sur Albert Ramos-Vinolas à Wimbledon en 2016. C'est aussi sa première qualification pour le 3e tour de l'US Open depuis 2018. Des plombes, tout ça…

A ce stade, Richard Gasquet pourrait retrouver un joueur de son âge, et pas n'importe lequel. Son ami d'enfance Rafael Nadal, face auquel il n'a jamais gagné en 17 confrontations sur le circuit principal. Ça, c'est pour la mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que Nadal doit encore gagner son match cette nuit face à Fabio Fognini. Pendant ce temps, Richard Gasquet, lui, se reposera bien au frais.

