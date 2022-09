Elle n'avait jamais passé le troisième tour du côté de Flushing Meadows. Ce dimanche, l'Américaine Cori Gauff, 12e joueuse mondiale et tête de série n°12, s'est qualifiée pour les quarts de finale de l'US Open, après sa victoire contre la Chinoise Shuai Zhang, 36e joueuse mondiale, en deux manches (7-5, 7-5) et 1h59 de jeu, sur le court Arthur-Ashe.

Pour ce deuxième affrontement entre ces deux joueuses (1-0 pour Gauff avant ce nouveau duel), Shuai Zhang, qui a commis 29 fautes directes contre 25, a clairement laissé passer sa chance d'égaliser à une manche partout et faire en sorte que cette rencontre dure plus longtemps. A 5-3 dans la deuxième manche, juste après son break, la Chinoise a obtenu une balle de set, sans parvenir pour autant à conclure. Pire, la 36e joueuse mondiale a même fini par complètement déjouer, cédant donc son service, puis le dernier, pour rendre définitivement les armes (7-5).

Cori Gauff - US Open 2022 Crédit: Getty Images

Un score similaire à la première manche. Un premier set durant lequel les serveuses n'ont pas forcément été en verve. Mais, en toute fin de première manche, l'Américaine, avec ses 33 points gagnants contre 26, a su prendre un troisième et dernier service à la Chinoise, et prendre les devants dans cette rencontre, dans la foulée (7-5). Sa prochaine adversaire sera la Française Caroline Garcia, 17e joueuse mondiale et tête de série n°17. Une Tricolore en très grande forme, mais que Gauff a, malgré tout, toujours battue lors de leurs deux précédentes confrontations.

