Tennis

US OPEN - Sinner et Alcaraz ont régalé le public du Arthur-Ashe : le top 5 de mercredi

US OPEN - Ce mercredi, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz ont offert au public du Arthur-Ashe l'une des plus belles prestations que Flushing Meadows ait connu dans son histoire. De quoi truster logiquement le podium des 5 plus beaux coups de la journée de mercredi, le tout accompagné de Frances Tiafoe et Karolina Pliskova qui ont eux aussi marqué les esprits.

00:02:54, il y a 33 minutes