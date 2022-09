Iga Swiatek

Son parcours : b. Jasmine Paolini (6-3, 6-0), Sloane Stephens (6-3, 6-2) et Lauren Davis (6-3, 6-4).

Temps passé sur le court : 4h20.

La stat : 53% de points gagnés sur service adverse (dont 58% sur 2e balle).

Iga Swiatek Crédit: Getty Images

Plus discrète depuis Wimbledon après un début de saison stratosphérique, la n°1 mondiale est arrivée un peu plus en catimini sur cet US Open et cela lui a manifestement fait du bien. La voilà en huitièmes de finale sans avoir perdu un set, malgré un niveau de jeu un peu fluctuant lors de son 3e tour face à Lauren Davis qui a mené 4-1 au 2e set. Auparavant, elle avait bien étouffé le choc face à Sloane Stephens, titrée ici en 2017.

Opposé en huitièmes à la puissante Allemande Jule Niemeier, quart de finaliste à Wimbledon (et qui n'a pas perdu un set non plus), elle tentera elle-même d'atteindre son premier quart de finale à New York. Eu égard à son rang et son statut, elle reste la favorite désignée.

Petra Kvitova

Son parcours : b. Erika Andreeva (7-6, 6-0) et Garbiñe Muguruza (5-7, 6-3, 7-6).

Temps passé sur le court : 4h14.

La stat' : 100% de balles de break converties.

Petra Kvitová - US Open 2022 Crédit: Getty Images

Petite spécificité : elle n'a joué que deux matches puisqu'elle a remporté son 2e tour par forfait. Mais c'est elle qui avait le plus gros test de la première semaine avec ce 3e tour contre Garbiñe Muguruza, face à laquelle elle a sauvé deux balles de match à 6-5 au 3e set avant de s'imposer au bout d'un irrespirable super tie break.

La finaliste de Cincinnati (face à Caroline Garcia) confirme qu'elle est en forme et on sait que quand elle commence à avoir la main chaude, elle peut devenir inarrêtable. Opposée en huitièmes à Jessica Pegula (attention à elle aussi…), elle tentera d'égaler son meilleur résultat à Flushing, où elle a souvent souffert physiquement.

Danielle Collins

Son parcours : b. Naomi Osaka (7-6, 6-3), Cristina Bucsa (6-2, 7-5) et Alizé Cornet (6-2, 7-6).

Temps passé sur le court : 4h56.

La stat' : 103 coups gagnants réussis en trois matches.

Danielle Collins Crédit: Getty Images

Un ouragan. Une tornade. Voilà le genre de qualificatifs qui reviennent le plus souvent à l'évocation des matches de Danielle Collins sur cet US Open. L'Américaine, qui n'a jamais semblé cogné si fort dans la balle, enfile les points gagnants comme les perles et fait preuve en plus d'une grande solidité dans sa tête, à l'image de ces trois balles de 2e set sauvées contre Alizé Cornet.

Malgré une tournée nord-américaine inexistante en raison d'une blessure au cou, la finaliste de l'Open d'Australie est arrivée dans une forme dévastatrice à l'US Open, où elle n'avait encore jamais dépassé le 3e tour. Stade auquel elle s'était inclinée l'an passée face à Aryna Sabalenka, qu'elle retrouvera en huitièmes. Et si elle continue de distribuer les gifles de la sorte…

Shuai Zhang

Son parcours : b. Jil Teichmann (6-4, 6-2), Anna-Karolina Schmiedlova (7-5, 6-1) et Rebecca Marino (6-2, 6-4).

Temps passé sur le court : 3h45.

La stat' : Seulement 46 fautes directes en trois matches.

Shuai Zhang of China hits a shot against Anna Karolina Schmiedlova Crédit: Getty Images

On n'en parle pas du tout, mais peut-être à tort. Shuai Zhang, quart de finaliste à Wimbledon en 2019, a été particulièrement solide et expéditive pour ficeler sa première qualification pour les huitièmes de finale de l'US Open, avec 3h45 passées au total sur le court.

Certes, elle a profité dans sa partie de tableau de la défaite de Simona Halep, mais la Chinoise de 33 ans n'a rien volé à personne : elle fait preuve depuis le début de la quinzaine d'une régularité à toute épreuve. Et à l'heure d'affronter en huitièmes l'une des favorites du public, Coco Gauff, elle n'aura pas grand-chose à perdre.

Coco Gauff

Son parcours : b. Léolia Jeanjean (6-2, 6-3), Elena Gabriela Ruse (6-2, 7-6) et Madison Keys (6-2, 6-3).

Temps passé sur le court : 4h07.

La stat' : 206 km/h, son service le plus rapide (record du tournoi).

Coco Gauff Crédit: Getty Images

La jeune prodige américaine a toujours impressionné par sa maturité. Mais il semble qu'à 18 ans, elle est prête désormais à rentrer dans une nouvelle dimension. La finaliste du dernier Roland-Garros a en tout cas superbement mené sa barque lors d'une première semaine parfaite en tout point, qui plus est sans subir trop de pression médiatique, Serena Williams ayant pris toute la lumière.

Evidemment, cela va changer en deuxième semaine d'autant que Coco, qui n'avait encore jamais atteint ce stade à l'US Open, est désormais la joueuse la mieux classée de son quart de tableau après la défaite de Simona Halep. Pour beaucoup, c'est elle désormais la principale favorite du tournoi. Elle le sera largement en tout cas face à Shuai Zhang.

Caroline Garcia

Son parcours : b. Kamila Rakhimova (6-2, 6-4), Anna Kalinskaya (6-3, 6-1) et Bianca Andreescu (6-3, 6-2).

Temps passé sur le court : 3h47.

La stat' : 57 montées au filet.

Caroline Garcia Crédit: AFP

C'est peut-être parce qu'on la voit avec les yeux de l'amour, ou sous un prisme trop franco-français, mais elle est peut-être celle qui, sur un plan purement tennistique, a été la plus impressionnante en première semaine.

Evidemment, c'est lié aussi à son tennis risque-tout, offensif à l'extrême, qui produit des points magnifiques quand tout va bien comme c'est le cas depuis le début de sa quinzaine, et plus globalement depuis deux mois. On sait que ce tennis-là revient toujours à jouer sur un fil. Mais si elle parvient à maintenir son équilibre, la Française n'a rien de moins que toutes ses rivales encore en course. Elle aurait même plutôt plus…

Pour son premier huitième de finale, elle devra (encore et toujours) confirmer tout ça face à Alison Riske-Amtritraj, qui a ceci de dangereux qu'elle est la joueuse qui, depuis le début du tournoi, a gagné le plus de points derrière la première balle adverse (81 en tout).

Veronika Kudermetova

Son parcours : b. Donna Vekic (7-5, 6-3), Maryna Zanevska (6-2, 6-3) et Dalma Galfi (6-2, 6-0).

Temps passé sur le court : 3h44.

La stat' : 0 break encaissé depuis le début du tournoi.

Veronika Kudermetova Crédit: Getty Images

La quart de finaliste du dernier Roland-Garros ne fait pas partie non plus de la caste des joueuses qui attirent la lumière. Mais pour le coup, en termes de temps passé sur le terrain depuis le début du tournoi, c'est elle qui a été la plus impressionnante (3h44).

La grande Russe n'a pas perdu une seule fois son service en trois matches (concédant seulement deux balles de break), remporté 88% de points derrière sa première balle (record) et servi 17 aces en tout. Pas mal pour une joueuse qui n'avait jamais remporté un match à l'US Open auparavant. Elle défiera en huitièmes Ons Jabeur, qui devra en revanche hausser son niveau de la première semaine.

Liudmila Samsonova

Son parcours : b. Sara Bejlek (6-3, 6-1), Leylah Fernandez (6-3, 7-6) et Aleksiandra Krunic (6-3, 6-3).

Temps passé sur le court : 4h27

La stat' : 65% de points gagnés derrière sa 2e balle (record du tournoi).

Liudmila Samsonova of Russia Crédit: Getty Images

Elle a tapé dans l'œil d'un grand nombre d'observateurs cette semaine notamment lors de son succès au 2e tour face à la finaliste sortante Leylah Fernandez. La Russe, 35e mondiale, n'était peut-être pas la joueuse la plus en vue au début du tournoi mais elle ne fait que confirmer ses excellentes prédispositions du moment, après ses titres à Washington et Cleveland cet été.

Débordante de puissance et de confiance, elle en est à 13 victoires d'affilée et tentera d'atteindre son premier quart de finale en Grand Chelem aux dépens d'Alja Tomljanovic, qui a impressionné pour sa part – outre par la vitesse de balle qu'on lui connaît – par sa force mentale au tour précédent pour mettre un terme (probable) à la carrière de Serena Williams.

