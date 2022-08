Tennis

US Open, tennis : Le magnifique lob de Sebastian Baez contre Carlos Alcaraz au 1er tour

US OPEN 2022 - Quel coup de génie ! Alors que la bataille faisait rage dans le deuxième set de leur match du 1er tour à Flushing Meadows, Sebastian Baez et Carlos Alcaraz ont offert au public du court Arthur-Ashe un magnifique point, le plus beau de ce duel entre espoirs du tennis mondial. A 2-0 pour Alcaraz dans le 2e set, Baez a sorti un magnifique lob côté coup droit qui a surpris l'Espagnol.

00:00:34, il y a une heure