Tennis

US OPEN - Un point en contournant le filet à la Roger Federer et Casper Ruud s'offre le break face à Corentin Moutet

US OPEN - Premier lucky loser à attteindre un huitième de finale de Grand Chelem depuis 8 ans, Corentin Moutet a concédé le break dans la première manche après un échange musclé avec Casper Ruud qui s'est conclu par un passing contournant le filet du Norvégien et tête de série numéro 5. Revivez cet échange en vidéo et l'intégralité de l'US Open sur Eurosport.

00:00:45, il y a une heure