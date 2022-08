Tennis

US Open - Un set pour se régler, trois autres pour dérouler : le résumé de la victoire de Murray

US Open - Andy Murray, vainqueur de l'US Open en 2012, a pris le meilleur 5-7, 6-3, 6-1, 6-0 sur l'Américain Emilio Nava (203e), bénéficiaire d'une invitation. Le Britannique se qualifie pour le troisième tour. Une première à New York pour lui depuis... six ans. Le résumé de sa victoire en images.

