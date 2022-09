New York, 10 septembre 2017. Wu Yibing, 17 ans, signe un doublé inédit dans le tournoi juniors en étant sacré à la fois en simple et en double. Pour la première fois dans l'histoire du tennis, un joueur chinois s'impose en Grand Chelem, peu importe la catégorie. Jusqu'alors, la Chine a brillé chez les femmes, avec un vivier à la fois quantitatif et qualitatif, incarnée notamment par Li Na, qui avait remporté deux Majeurs et atteint la deuxième place mondiale. Mais dans le tennis masculin, l'Empire du Milieu était celui du vide abyssal.

Cinq ans plus tard, les Chinois sont peut-être sur le point de se frayer un chemin parmi l'élite du tennis mondial. A court, et peut-être plus encore à moyen terme, leur avenir s'annonce prometteur. Cet US Open 2022 est d'ores et déjà historique.

Dans l'ère Open, soit depuis 1968, il n'y avait jamais eu le moindre Chinois dans le tableau final de l'US Open. Cette année, ils étaient deux : Wu Yibing et Zhang Zhizhen. Tous deux s'étaient extraits des qualifications. Mais si Zhang s'est arrêté dès le premier tour (malgré sept balles de match contre Tim van Rijthoven...), Wu, lui, ne cesse d'ajouter des pages d'histoire.

Wu Yibing écrit l'histoire du tennis chinois à New York. Crédit: Getty Images

Trois années perdues

Il a d'abord sorti d'entrée la tête de série numéro 32, Nikoloz Basilashvili, en trois sets (6-3, 6-4, 6-0). Un Chinois venait de gagner un match dans un tournoi du Grand Chelem. Du jamais vu depuis un certain Fu Chi Mei en... 1959, à Wimbledon. La belle histoire est même en train de se transformer en conte de fées pour le jeune Wu puisque, après avoir remporté son deuxième tour au terme d'un thriller de cinq sets et quatre heures contre Nuno Borges (6-7, 7-6, 4-6, 6-4, 6-4), il a gagné le droit de défier le numéro un mondial et tenant du titre, Daniil Medvedev. Ce sera vendredi, sur le court Arthur-Ashe, en "night session".

Il faut remonter à 1946 pour trouver trace d'un représentant chinois dans un tableau masculin de Grand Chelem. C'était, aussi, à Wimbledon. Et à l'US Open ? Ce n'était jamais arrivé. Quelque chose est donc en train de bouger. Dans le pire des cas, le 12 septembre prochain, Zhang Zhizhen figurera aux alentours de la 120e place et Wu Yibing de la 130e. A la Race, ils pointent même plus près encore du Top 100, qu'ils ont de bonnes chances d'intégrer dans les prochaines semaines. Là encore, ce serait une grande première depuis la création du classement ATP.

Pourquoi Wu émerge-t-il seulement maintenant sur ces hauteurs alors qu'il était numéro un mondial chez les juniors fin 2017 ? En grande partie parce que le protégé du coach argentin Gerardo Azcurra a vu son début de carrière chez les pros perturbé par les blessures. Et c'est peu de le dire. Touché au poignet, à l'épaule, au dos et surtout au coude, ce qui l'a contraint à passer par la case opération, il n'a pas joué le moindre match entre mars 2019 et janvier 2022. Quasiment trois années de perdues.

Au mois de mars dernier, Wu n'occupait encore que le 1869e rang dans la hiérarchie mondiale. Puis il s'est mis à gagner. Beaucoup. Un ITF en Floride au mois d'avril, puis trois challengers aux Etats-Unis en l'espace d'un mois et demi cet été avec, au passage, des victoires contre Peter Gojowczyk ou encore JJ Wolf et Ben Shelton, qui ont brillé eux aussi en ce début d'US Open. Pas mal, pour la vraie première saison de sa carrière.

2017 : Le sacre de Wu Yibing à l'US Open chez les juniors. Crédit: Getty Images

La pépite Juncheng Shang bientôt prête ?

Pourtant, il ne veut pas se réfugier derrière ses problèmes physiques pour justifier son éclosion relativement tardive au regard de son potentiel. "Je n'aime pas trop parler en détail de mes blessures parce que tous les joueurs en ont", confiait-il après sa victoire au troisième tour des qualifications contre Corentin Moutet la semaine dernière. Mais sur ce qu'il montre depuis six mois, il semble pourtant bel et bien que ces blessures soient la seule chose qui le séparaient du très haut niveau.

Vendredi, sous les sunlights du prestigieux et immense court Arthur-Ashe, juste après le troisième acte du show Serena Williams, Wu Yibing jouera pour la première fois sur une grande scène. Face à Medvedev, la logique ne lui accorde presque aucune chance, mais, a minima, ce sera pour le monde entier l'occasion de découvrir ce joueur doté d'une bonne première balle (mais encore trop sujet aux doubles fautes) et bon puncheur à l'échange, plutôt du genre agressif. De toute façon, il a déjà tout gagné à Flushing. "La grosse différence avec il y a trois ans, dit-il, c'est que maintenant, je veux profiter, m'amuser sur le court".

Surveillez donc ces joueurs chinois à l'avenir, d'autant que le plus beau fleuron n'est pas Wu Yibing ni Zhang Zhizhen mais sans doute le numéro 3 national, le gaucher Juncheng Shang. A 17 ans et demi, il est le plus jeune joueur du Top 500. En réalité, il va même intégrer les 200 premiers après l'US Open. Couvé à l'IMG Academy de Bradenton en Floride (l'ex-Académie Bollettieri) et désormais entraîné par un certain Marcelo Rios, Jerry (son surnom), fils d'une ancienne championne du monde de tennis de table, a tout d'un futur grand. Ce n'est pas encore une révolution pour le tennis masculin, mais attention : la Chine s'éveille.

