Tennis

Vidéo - Karolina Pliskova a fait parler la poudre pour dominer Magda Linette : les moments forts de

US OPEN - Finaliste de l'édition 2016, et quart de finaliste l'an passé, Karolina Pliskova a multiplié les coups de massue pour venir, au bout du suspense et du super tie break, à bout de la Polonaise Magda Linette, en trois sets (6-2, 4-6, 7-6 (8)). Retrouvez en vidéo les plus beaux moments de son bras de fer.

00:03:12, il y a une heure