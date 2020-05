UTR Pro Match Series : Anisimova rate sa reprise, Riske peut encore croire aux demi-finales

La première journée de l'UTR Pro Match Series a livré son verdict vendredi. Dans des conditions très particulières, le tennis professionnel féminin a repris ses droits en Floride et sur Eurosport 1. Si Danielle Collins et Ajla Tomljanovic ont réussi leurs débuts, Amanda Anisimova a, elle, perdu à deux reprises, s'inclinant d'ailleurs au bout du suspense contre une Alison Riske relancée.

Du soleil, des balles qui voyagent d'un bout à l'autre et un score qui défile. Oui, le tennis a bien repris, en partie, ses droits en direct sur Eurosport 1 vendredi. A West Palm Beach en Floride, Danielle Collins, Amanda Anisimova, Ajla Tomljanovic et Alison Riske ont regoûté à la compétition dans des conditions ultra-sécurisées, pour ne pas prendre le moindre risque de contamination en ces temps de coronavirus. Sans spectateurs, ni ramasseurs de balles, ni juges de lignes, avec un saut de balles marquées chacune et en ayant fait vérifier leur température avant de rentrer sur le court, elles ont, malgré tout, toutefois retrouvé leur statut de joueuses de tennis professionnelles.

Et comme on pouvait s'y attendre, elles n'ont pas toutes abordé dans les mêmes conditions l'événement, dans des parties jouées au meilleur des trois sets de quatre jeux et avec le No-Ad (point décisif à 40/40). Dans le premier match, Amanda Anisimova, très fébrile et pas au point physiquement, n'a pas existé face à Danielle Collins (4-1, 4-2). La deuxième partie a mis en scène un duel plus serré entre Ajla Tomljanovic et Alison Riske (4-3, 4-1). Malgré un break rapidement concédé, l'Australienne a su refaire son retard et remporter le premier set au tie-break avant d'enfoncer le clou dans le second set.

Particularité de ce tournoi spécial de reprise, deux des quatre joueuses ont été rappelées sur le court pour un troisième match une fois le court nettoyé. Un petit quart d'heure après sa défaite, Riske a dû se remobiliser. Et si elle a eu du mal à redémarrer, elle a fini par renverser Anisimova au bout du suspense et du tie-break décisif (0-4, 4-0, 4-3(6)) dans un match en forme de montagnes russes. En s'imposant sur le fil, Riske a préservé ses chances de demi-finales dimanche puisque trois joueuses comptent une victoire après la première journée, même si Danielle Collins et Ajla Tomljanovic joueront deux fois chacune samedi.

