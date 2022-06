Tennis

Van Rijthoven immense sensation, Gaston "grand" serveur, Murray qui reverdit : les stats de Jeu, Set et Maths

JEU, SET ET MATHS - Vainqueur de Daniil Medvedev et titré dimanche à 's-Hertogenbosch, Tim van Rijthoven a réalisé une performance rare : gagner le premier tournoi ATP dont il a passé un tour. Outre le Néerlandais de 25 ans, Matteo Berrettini (lauréat du tournoi de Stuttgart), Andy Murray (finaliste), Hugo Gaston et Adrian Mannarino sont impliqués dans ce JSM x Eurosport. En voici les cinq stats.

