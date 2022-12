Il n'avait plus lâché de commentaires acerbes sur les réseaux sociaux depuis un certain temps. Mais Nick Kyrgios suit toujours très attentivement l'actualité tennistique et l'annonce de la suspension de Fernando Verdasco pour deux mois, à cause d'un oubli de renouvellement d'autorisation à usage thérapeutique (AUT) d'un médicament soignant les troubles du trouble de l'attention avec/sans hyperactivité (TDAH), l'a fait réagir jeudi sur Twitter.

"Je ne peux pas dire que je suis surpris", a commenté l'Australien, laconique. Un sous-entendu lourd de sens : Kyrgios soupçonnerait donc depuis longtemps Verdasco de prendre des substances interdites destinées à améliorer ses performances physiques. Il faut dire que les deux joueurs ne s'apprécient guère, ils s'étaient déjà invectivés sur les réseaux sociaux il y a quatre ans, l'Australien critiquant l'attitude de l'Espagnol lors d'un match contre son ami Thanasi Kokkinakis. Kyrgios avait par la suite considéré Verdasco comme la "personne la plus arrogante" qu'il ait rencontrée.

Des médicaments largement répandus sur le circuit ?

Mais au-delà du retweet acide de Kyrgios, la nouvelle du contrôle positif de Verdasco au méthylphénidate, un stimulant du système nerveux central, a délié d'autres langues. L'ancienne joueuse et consultante pour la télévision américaine Pam Shriver a notamment expliqué avoir recueilli de nombreux témoignages de joueurs sur le sujet.

L'utilisation de ce médicament, qui améliore la concentration pendant les matches, serait ainsi très répandue sur le circuit. Selon un joueur anonyme cité par le journaliste américain Ben Rothenberg, "la moitié de l'actuel Top 100 mondial voire plus" serait concernée. La question de la délivrance d'AUT de complaisance pour en tirer un gain sur le plan sportif est ainsi directement posée.

Opelka : "C'est l'un des plus gros problèmes du tennis"

Reilly Opelka, actuellement 38e joueur mondial, a d'ailleurs mis les pieds dans le plat, prononçant le mot tabou. "C'est l'un des plus gros problèmes actuels dans le tennis... Pourquoi certains gars prennent ce type de médicaments pour la première fois de leur vie à l'âge adulte ? Du dopage légal."

Les troubles de l'attention avec (ou sans) hyperactivité sont ainsi le plus souvent détectés chez les enfants. Le potentiel large usage de médicaments sur le circuit peut donc en dire aussi long sur l'ampleur des problèmes de santé mentale qui touchent les joueurs que sur les abus pour améliorer les performances.

