VIDEO - Jeu set et maths - Daniil Medvedev, un "vieux" parmi les rois du tennis

JEU SET ET MATHS - Grâce à sa finale à Acapulco Daniil Medvedev est le nouveau numéro 1 mondial. Le Russe entre dans un cercle fermé et fait partie des plus vieux joueurs à goûter pour la première fois au trône mondial. A Dubaï, Jiri Vesely a lui réalisé une semaine hors du commun, en se payant notamment le scalp de Novak Djokovic. (Stats : Jeu set et maths, montage : A. Thirion)

00:02:22, il y a 5 heures