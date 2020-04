Tennis

"Federer a une influence et un impact monstrueux, même par rapport à Nadal et Djokovic"

Dans Le Débat du jour, Anne Boyer, Olivier Canton, Laurent Vergne et Simon Farvacque ont discuté du poids et de l'importance de Roger Federer dans les affaires du tennis mondial. Alors que le rapprochement entre l'ATP et la WTA est dans les tuyaux depuis plusieurs mois, le tweet du Suisse a ainsi donné un élan médiatique indéniable au projet.