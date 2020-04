Tennis

"Si on uniformise les circuits masculin et féminin, le tennis sera de plus en plus élitiste"

Dans Le Débat du jour, Gilles Della Posta, Thomas Bihel, Maxime Dupuis et Simon Farvacque ont réagi à la proposition de Roger Federer de fusionner ATP et WTA. Ils reviennent sur la légitimité d'une telle idée et s'attardent sur les écueils à éviter si elle venait à se concrétiser.