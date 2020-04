Tennis

Quand Federer chambre Nadal : "Tu ne seras plus capable de jouer au tennis"

Lors d'une conversation sur Instagram, Rafael Nadal et Roger Federer ont évoqué le confinement. L'Espagnol a assuré à son rival et ami suisse qu'il n'avait "plus touché une raquette depuis Indian Wells", annulé cette saison en raison du Coronavirus. Une nouvelle qui a donné le sourire à Federer, toujours aussi chambreur...