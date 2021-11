Dans quelques jours, il représentera la France en Coupe Davis. Mercredi, la nouvelle (attendue) est officiellement tombée, comme la cerise sur le gâteau d'une fin de saison féérique pour Hugo Gaston. Arrivé à Bercy avec l'objectif de sortir des qualifications et de s'offrir une place dans la Top 100, le natif de Toulouse a largement dépassé ses propres attentes et emmené dans sa folle aventure jusqu'en quart de finale du Rolex Paris Masters un public en transe. Désormais 67e joueur mondial, il connaîtra sa première saison sur le circuit ATP en 2022. Que peut-il espérer pour la suite et comment parvenir à cet objectif une fois défini ?

Ad

Si on écoute son bourreau à Bercy, Daniil Medvedev, les espoirs les plus fous sont permis. Le numéro 2 mondial, à moitié taquin, a ainsi considéré qu'avec un service plus performant, Gaston serait déjà Top 10. Mais la question qui se pose alors est la suivante. A quel point pourra-t-il améliorer ce coup, lui qui culmine à un modeste mètre 73 ? "On a parfois tendance à vouloir beaucoup, en fait toujours, améliorer nos faiblesses et c'est évidemment quelque chose qui est très important. Le service en est une évidente pour lui. Moi, j'ai travaillé là-dessus pour que ce coup soit quelque chose d’acceptable et raisonnable pour pouvoir être performante à un certain niveau", témoigne l'ex-championne belge Justine Henin.

Tennis Player's Voice avec Hubert Hurkacz : "Battre Roger sur le Centre Court, c'était irréel" IL Y A UNE HEURE

Medvedev : "Ce qui m'a sauvé, c'est son service, sinon Gaston serait déjà Top 10"

Quand on n'a pas le plus grand gabarit, il faut qu'on soit au top physiquement

Loin d'être la plus grande (1 mètre 67) du temps de sa gloire sur les courts, notre consultante sait que la taille peut être un handicap dans le jeu moderne, surtout sur le circuit masculin où le service et la puissance à l'échange ont pris une importance certaine pour réussir au plus haut niveau. Mais autant le dire tout de suite, s'il a évidemment une marge de progression dans ce domaine, Gaston ne servira jamais comme un Ivo Karlovic, un John Isner, ou même comme un Roger Federer. Pour grimper encore dans la hiérarchie, il devra donc compenser.

Et dans sa palette, le jeune gaucher a de quoi. "Quand on n'a pas le plus grand gabarit, et je sais de quoi je parle, il faut qu'on soit au top physiquement pour pouvoir être performant. Ça veut dire que Hugo Gaston doit aussi miser sur sa vitesse, sur sa lecture du jeu, son anticipation, sa capacité à se déplacer vite sur un court de tennis. Et puis, il va devoir aiguiser son sens tactique et exploiter son potentiel au maximum. Il faut capitaliser beaucoup, beaucoup sur ses forces. Je pense qu'il a effectivement une créativité en lui. Il a la capacité de faire beaucoup de choses dans un tennis masculin qui est très, très puissant, mais où on voit aussi des oppositions de style parfois, et des joueurs qui arrivent à tirer leur épingle du jeu autrement", considère la multiple championne en Grand Chelem.

En somme, Hugo Gaston doit cultiver ce qui fait de lui… Hugo Gaston. Son toucher de balle, ses changements de rythme entre coups d'attente joués au centre et accélérations subites, sa maîtrise bluffante des effets et sa personnalité qui fait de lui une sorte de bête de scène sans avoir l'air d'y toucher. Car lors de ses deux aventures parisiennes, c'est aussi sa capacité à capter l'attention du public, probablement liée à son jeu atypique, qui a joué.

"A sa façon de faire dérailler ses adversaires, il y a du Santoro dans le jeu de Gaston"

Limité par sa taille, mais ni par sa technique ni par sa confiance en soi

Avant Bercy, le petit gaucher avait réalisé la plupart de ses performances sur terre battue, une surface par définition plus lente et qui lui donnait plus de temps pour emmener ses adversaires puissants dans sa filière de jeu préférentielle, plus longue et tactique. Mais il a toujours cru que ses qualités pouvaient aussi lui permettre de briller sur d'autres surfaces. Et à Bercy, avec des balles plus lourdes certes et sur des courts dont la lenteur a fait polémique, il y est parvenu.

"La taille sera toujours quelque part une limite et une forme de frein, mais je pense que la base, quand même, c'est la confiance et la conviction de ce qu'on est capable d'aller faire malgré tout… Et de se dire : 'comment je vais pouvoir faire de ça une force ?'", souligne Justine Henin, épatée par les performances de Gaston.

Reste qu'il y est parvenu à chaque fois en France, devant les siens. Or, le circuit tennistique est un cirque mondial où il s'agit d'être capable de se présenter chaque semaine autant que possible sous son meilleur jour. La vie n'a pas toujours été rose cette saison sur le circuit Challenger, même s'il a su se remettre dans le droit chemin après des premières semaines difficiles.

Gaston a tenté de l'ensorceler mais Korda veillait : le résumé d'un thriller prometteur

Construire sa route entre les coups d'éclat, c'est le plus dur

"Il faut rester calme parce que tout le monde s’emballait déjà à Roland l'année dernière. Alors c'est vrai que le point positif, c'est qu'il a pu montrer des choses sur une surface où on ne l'attendait pas. Ça, je pense que c'est très important. Il l'a montré deux fois en France. J'aime son tennis assez créatif. Je trouve qu'il garde la tête sur les épaules et c'est très bien parce que dans le fond, il n'a pas encore réussi. Il faudra compter sur Hugo Gaston quand il aura démontré une certaine constance. Il reste encore très jeune. Il a montré des coups d'éclat pour le moment. Et puis après, il doit construire sa route entre les coups. Et ça, c'est le plus dur", rappelle l'ex-championne belge.

Gare à l'enflammade donc. Si certains se demandent déjà si Gaston peut incarner le renouveau d'un tennis français plus moribond que jamais en 2021, ils pourraient bien voir leurs espoirs déçus, du moins à court terme. Il y a quelque chose d'assez fou à faire reposer la pression de résultats de tout un pays sur les frêles épaules d'un gamin de 21 ans qui a, par deux fois (seulement) à un an d'intervalle ravi des spectateurs en manque de sensations fortes.

"Le tennis français est impatient. Et pourtant, il faudra du temps, il faudra des années. Ugo Humbert, Hugo Gaston et peut-être d'autres vont arriver. Mais il y a une reconstruction qui va aussi devoir se mettre en place", avertit enfin notre consultante. Alors Hugo Gaston, Top 10 à moyen ou long terme, est-ce possible ? Nul ne le sait. Mais pour aller le plus haut possible, il y aura trois conditions nécessaires (et pas forcément différentes) : cultiver ses points forts, croire en soi et travailler sans relâche. Humble mais conscient de ses atouts, le garçon semble en être capable. C'est déjà un début.

ATP Next Generation Une nouvelle démonstration pour filer en demies : le résumé de la victoire de Korda face à Baez IL Y A UNE HEURE