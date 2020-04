Wawrinka : "Dans le Big 3, c’est Djokovic que je préfère affronter"

Au cours d’une conversation avec Chris Evert mercredi, Stan Wawrinka est revenu sur ses duels face aux trois monstres du tennis Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Et le Vaudois a notamment expliqué pourquoi il avait plus de réussite face au numéro 1 mondial serbe.

Au très haut niveau, le mental fait très souvent basculer les destins. Et qui de mieux pour illustrer ce constat que Stan Wawrinka dont l’éclosion tardive en Grand Chelem valide la théorie du déclic ? Grand adepte du "live Instagram" en cette période de confinement dû au coronavirus, le Vaudois, qui a battu le "Big 3" au meilleur des cinq sets, s’est plié au petit jeu des comparaisons initié par son interlocutrice Chris Evert mercredi. Il a notamment détaillé les raisons pour lesquelles il avait un meilleur bilan face à Novak Djokovic (19 défaites pour 6 victoires), que contre Roger Federer (23-3) et Rafael Nadal (19-3).

"Novak, c’est celui contre lequel je préfère jouer, même si j’ai perdu plein de fois, a-t-il estimé. J’ai eu la chance de jouer mon meilleur tennis lors des tournois du Grand Chelem ces dernières années, avec le format des cinq sets. Et je pense que c’est face à lui que mon style de jeu est le plus dangereux, par rapport aux deux autres." Alors que le Serbe a globalement dominé le circuit et ses deux grands rivaux lors de la dernière décennie, le constat a de quoi surprendre.

"Contre Federer, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre"

Mais en tennis, la compatibilité des styles joue beaucoup dans les confrontations directes et le "Djoker" permet à Wawrinka de s’installer dans l’échange. "Je pense que je peux le dominer en puissance du fond et tenir sur la distance, pendant trois ou quatre heures. Je sais que je peux frapper fort, longtemps, et des deux côtés, en coup droit comme en revers. C’est comme ça que je l’ai battu à trois reprises en Majeurs. Et je sais qu’il sait que je ne lâcherais pas. Je peux le sentir, je le connais si bien."

Tout est aussi affaire de rapport de forces mental. Si Djoko est désormais susceptible de douter quand il entre sur le court face au Vaudois, c’est moins le cas de Federer qui a longtemps bénéficié d’un avantage psychologique sur son compatriote. Mais pour "Stanimal", l’éventuel complexe, surtout lors de leurs premiers duels, n’explique pas tout. "Son jeu est totalement différent par rapport à celui de Novak. Il vous met constamment sous pression et on ne sait pas vraiment à quoi s’attendre. Il est si agressif et il varie beaucoup. C’est plus dur pour moi que de jouer quelqu’un dont la balle a toujours la même consistance. C’est le meilleur joueur de l’Histoire à ce jour, il est juste meilleur que moi."

Nadal et le casse-tête du service de gaucher

Nadal, de son coté, lui pose d’autres problèmes, à la fois liés aux capacités physiques exceptionnelles du bonhomme, et à la particularité de sa balle, très liftée. "C’est l’intensité qu’il met dans chaque frappe qui est difficile à gérer. Ce rebond haut et le fait qu’il soit gaucher joue aussi beaucoup. J’ai des difficultés à le retourner à cause de son service slicé. Ce n’est pas le meilleur serveur du circuit, mais il me rend la vie dure. Et sur terre battue contre lui, c’est presque impossible."

Ecrasé par le Majorquin en finale de Roland-Garros en 2017, Wawrinka en sait quelque chose. Mais le Suisse est quand même l’un des rares à avoir battu Nadal en finale de Grand Chelem, trois ans plus tôt en Australie, tournoi où s’est opéré le fameux déclic.

