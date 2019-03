Will Smith va jouer le père de Serena et Venus Williams dans le film "King Richard"

Le Buzz

Personnage central dans la vie et le succès rencontré par Serena et Venus, Richard Williams aura droit à un biopic dans les prochains mois intitulé King Richard. Le père Williams, aujourd'hui âgé de 77 ans, sera incarné par un acteur de choix puisque c'est Will Smith qui jouera son rôle, a révélé lundi le site Deadline Hollywood.

Le potentiel cinématographique du bonhomme est évident : sans connaissance spéciale du tennis, Richard Williams a surmonté des problèmes personnels et le scepticisme ambiant pour se muer en coach de ses filles à Compton - haut lieu de la criminalité et du gangsta rap - et faire d'elles deux des plus grandes championnes de l'histoire de la petite balle jaune.

Alors que ses deux progénitures n'avaient qu'environ quatre ans, Richard Williams a par exemple élaboré un plan de 78 pages afin de définir la voie à suivre pour atteindre les sommets. Un plan efficace eu égard le palmarès de Serena, 23 tournois du Grand Chelem au compteur, et Venus, victorieuse à sept reprises de Majeurs.