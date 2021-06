Parce que Humbert est la meilleure carte française

Alors que le tennis français traverse une passe délicate depuis quelques mois, Ugo a brillamment sonné la révolte en s'imposant à Halle avec deux top 10 épinglés au passage (Zverev et Rublev en finale). Il est d'ailleurs devenu le premier Français à remporter un ATP 500 sur gazon, définitivement la surface la plus propice à son jeu de gaucher à plat et offensif, lui qui, ne l'oublions pas, avait atteint les huitièmes à Wimbledon en 2019 à 21 ans à peine (battu par Djokovic).

Parmi les 14 joueurs français – dont quatre qualifiés - présents sur la ligne de départ de ce Wimbledon, il est de loin celui qui donne actuellement les meilleures garanties sur gazon. On n'oublie pas, bien sûr, la récente demi-finale à Majorque d'Adrian Mannarino. Mais celui-ci a eu encore moins de chance au tirage en héritant d'entrée de Roger Federer...

Pourquoi le jeu de Humbert fonctionne si bien sur gazon

Parce que Kyrgios est très attendu lui aussi

Si le tennis français attend Ugo Humbert, c'est peu dire que le tennis mondial attend Nick Kyrgios, que l'on n'a plus vu sur un terrain depuis l'Open d'Australie en février dernier. Sachant qu'il avait déjà zappé quasiment toute la saison 2020 (du moins, le peu qui en avait été joué), peu enclin à affronter les contraintes sanitaires.

Dans que état de forme se trouve le trublion australien ? Lui seul le sait, et l'on jurerait qu'il a pris soin d'entretenir le doute, entretenant autour de son retour un parfum de mystère qui ne le rend que plus intrigant. Et passionnant.

Une chose est sûre : Kyrgios (26 ans, 60e mondial) a l'air heureux d'être là, sur une surface qu'il adore et dans un tournoi qui a été le théâtre de quelques-uns de ses plus beaux faits d'arme, avec notamment son quart de finale atteint en 2014 en battant Rafael Nadal.

En 2014, le jeune Nick Kyrgios, 19 ans, terrasse le n°1 mondial Rafael Nadal en huitièmes de finale à Wimbledon. Crédit: Getty Images

Parce que leur dernier duel a été dantesque

Ugo Humbert et Nick Kyrgios se sont affrontés deux fois sur le circuit. La première, à Acapulco en 2020, avait tourné court puisque l'Australien alors tenant du titre, avait dû abandonner, touché au poignet. La seconde, en revanche, reste encore dans toutes les mémoires.

Opposé au 2e tour en début d'année à l'Open d'Australie, les deux hommes ont disputé l'une des plus belles rencontres de cette première moitié de saison. Une rencontre remportée presque par miracle par le joueur local après avoir été mené deux sets à un et sauvé deux balles de match dans le 4e set (5/7, 6/4, 3/6, 7/6(2), 6/4 en 3h25). Inoubliable à plus d'un titre, tant par le scénario que par le niveau de jeu et même l'ambiance, puisque cet Open d'Australie avait aussi été le premier grand tournoi à se (re)jouer devant du public.

Nick Kyrgios et Ugo Humbert. Crédit: Getty Images

Parce que Humbert a été adoubé par Kyrgios

On sait que l'Australien a la gâchette plus facile que le compliment. Mais comme le dit l'adage, sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. L'hommage que ce bon vieux Nick avait rendu au jeune Français après son succès à Melbourne n'en a donc que plus de valeur : "Je n'ai pas l'habitude d'encenser mes adversaires, mais lui il est vraiment bon. Il a un super service de gaucher avec lequel il peut trouver toutes les zones, un revers incroyable, un bon coup droit, une bonne volée et il est encore jeune. C'est vraiment un gars à suivre. Il sera très fort."

A sa manière de "teaser", sur les réseaux sociaux, ce 1er tour face au Français, on a cru comprendre que Kyrgios n'avait pas changé d'avis. Reste une question essentielle : un Kyrgios qui respecte autant son adversaire gagne-t-il ou perd-il en dangerosité ?

Parce que le vainqueur aura une carte à jouer

Quelque part, c'est presque dommage que deux outsiders possibles de Wimbledon, en tout cas deux empêcheurs manifestes de tourner en rond, s'entre-tuent dès le 1er tour. Mais le vainqueur, on peut le penser, n'en sera que plus dangereux, dans un quart de tableau qui n'est pas le plus redoutable – sur le papier – puisque c'est celui de Matteo Berrettini, tête de série n°7. Pas de Novak Djokovic, de Daniil Medvedev ou de Roger Federer dans les parages avant les demies, ou la finale. Et encore moins de Stefanos Tsitsipas, qui a de toute façon perdu d'entrée lundi.

La première tête de série à affronter pour le rescapé de ce choc serait celle de Felix Auger-Aliassime (n°16), au 3e tour. Redoutable, bien entendu. Mais pas insurmontable. D'autant que, si Humbert s'est incliné face au Canadien récemment à Stuttgart, il a ensuite pris sa revanche à Halle. Et il l'avait nettement dominé au 3è tour de Wimbledon, en 2019.

