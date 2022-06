Iga Swiatek ouvrira le bal sur le Centre Court ce mardi à Wimbledon. La tradition londonienne réserve normalement cet honneur du mardi à la tenante du titre mais Ashley Barty étant partie à la retraite, la n°1 mondiale a été choisie à sa place.

Après Swiatek, les spectateurs du plus prestigieux court du monde seront les témoins des retours à Wimbledon de Rafael Nadal et Serena Williams. L'Espagnol n'y a plus joué depuis sa défaite en demies en 2019 (contre Roger Federer) et l'Américaine n'a plus joué en compétition en simple depuis son abandon sur ce même court l'an dernier au 1er tour. Un immense honneur en même temps pour la Française Harmony Tan, l'adversaire de Serena.

Neuf autres Français entreront en lice. Chez les dames, Clara Burel contre la Britannique Katie Boulter, Chloé Paquet contre la Roumaine Irina Bara, Alizé Cornet contre la Kazakhe Yulia Putintseva et Océane Dodin contre la Lettone Jelena Ostapenko, dans un match reporté de la veille.

Chez les messieurs, Benjamin Bonzi affrontera le Tchèque Zdenek Kolar, Hugo Grenier jouera contre le Suisse Marc-Andrea Huesler, Hugon Gaston contre l'Australien Alex Popyrin, Richard Gasquet contre le Portugais Joao Sousa et Arthur Rinderknech contre le Canadien Denis Shapovalov.

CENTRE COURT (à partir de 14h30, heure française)

Iga Swiatek (POL/tête de série 1) - Jana Fett (CRO)

Francisco Cerundolo (ARG) - Rafael Nadal (ESP/2)

Serena Williams (USA) - Harmony Tan (FRA)

Court N.1 (à partir de 14h)

Matteo Berrettini (ITA/8) - Cristian Garin (CHI)

A terminer Tamara Korpatsh (ALL) - Heather Watson (GBR) 7-6(7), 5-7

Karolina Muchova (CZE) -Simona Halep (ROM/16)

Alexander Ritschard (SUI) - Stefanos Tsitsipas (GRE/4)

Court N.2 (à partir de 12h)

Steve Johnson (USA) - Grigor Dimitrov (BUL/18)

Coco Gauff (USA/11) - Elena-Gabriela Ruse (ROM)

Jasmine Paolini (ITA) - Petra Kvitova (CZE/25)

Jason Kubler (AUS) - Daniel Evans (GBR/28)

Court N.3 (à partir de 12h)

Maria Sakkari (GRE/5) - Zoe Hives (AUS)

Paul Jubb (GBR) - Nick Kyrgios (AUS)

Felix Auger-Aliassime (CAN/6) - Maxime Cressy (USA)

Garbine Muguruza (ESP/9) -Greet Minnen (BEL)

Tereza Martincova (CZE) - Karolina Pliskova (CZE/6)

Court N.12 (à partir de 12h)

Paula Badosa (ESP/4) - Louisa Chirico (USA)

A terminer Belinda Bencic (SUI/14) - Qiang Wang (CHN) 4-6 75 0-0

Lorenzo Musetti (ITA) - Taylor Fritz (USA/11)

Court N.18 (à partir de 12h)

Stefan Kozlov (USA) - Diego Schwartzman (ARG/12)

Clara Burel (FRA) - Katie Boulter (GBR)

Alex De Minaur (AUS/19) - Hugo Dellien (BOL)

Court N.4 (à partir de 12h)

Camila Giorgi (ITA/21) - Magdalena Frech (POL)

Pedro Martinez (ESP) - Alex Molca (SVK)

Feliciano Lopez (ESP) - Botic Van De Zandschulp (NED/21)

Court N.5 (à partir de 12h)

Claire Liu (USA) - Nuria Parriza Diaz

Carlos Taberner (ESP) - Reilly Opelka (USA/15) 6-7(5) 4-6 2-1

Sam Querrey (USA) - Rikarda Berankis (LTU)

Filip Krajinovic (SRB/26) - Jiri Lehecka (CZE)

Court N.6 (à partir de 12h)

Daria Saville (AUS) - Viktoriya Tomova (BUL)

Zdenek Kolar (CZE) - Benjamin Bonzi (FRA)

Irina Bara (ROU) - Chloé Paquet (FRA)

Court N.7 (à partir de 12h)

Marc-Andrea Huesler (SUI) - Hugo Grenier (FRA)

Kirsten Flipkens (BEL) Jaimee Fourlis (AUS)

Brandon Nakashima (USA) - Nikola Kuhn (ALL)

Shelby Rogers (USA/30) - Petra Martic (CRO)

Court N.8 (à partir de 12h)

Viktoriya Golubic (SUI) - Andrea Petkovic (ALL)

A terminer Mikael Ymer (SUE) - Daniel Altmaier 6-3, 7-5

Xinyu Wang (CHN) - Amanda Anisimova (USA/20)

Roberto Carballes Baena - Jordan Thompson (AUS)

Daniel Galan (COL) - Dominik Koepfer (ALL)



Court N.9 (à partir de 12h)

Yanina Wickmayer (BEL) - Lin Zhu (CHN)

Madison Brengle (USA) - Lauren Davis (USA)

Alexei Popyrin (AUS) - Hugo Gaston (FRA)

Attila Balazs (HUN) - Roberto Bautista Agut (ESP/17)

Court N.10 (à partir de 12h)

Alizé Cornet (FRA) - Yulia Putintseva (KAZ/27)

Mikhail Kukuskin (KAZ) - Jenson Broosby (USA/29)

Lorenzo Sonego (ITA/27) - Denis Kudla (USA)

Kristina Kucova (RTC) - Laura Pigossi (BRA)

Court N.11 (à partir de 12h)

Taro Daniel (JPN) - Sebastian Baez (ARG/31)

A terminer Astra Sharma (AUS) - Tatjana Maria 6-4, 3-6)

Sara Sorribes (ESP/32) - Christina McHale (USA)

Coco Vandeweghe (USA) - Elena Rybakina (KAZ/17)

Court N.14 (à partir de 12h)

David Goffin (BEL) - Radu Albot (MDA)

Jil Teichmann (SUI/18) - Ajla Tomljanovic (AUS)

Ana Bogdan - Dayana Yamstreska (UKR)

Alastair Gray (GBR) - Chun Hsin Tseng (TPE)

Emina Bektas (USA) - Bianca Andreescu (CAN)

Court N.15 (à partir de 11h00)





Shuai Zhang (CHN/33) - Misaki Doi (JPN)

Joao Sousa (POR) - Richard Gasquet (FRA)

Emil Ruusuvuori (FIN) - Yoshito Nishioka

Qiwen Zheng (CHN) - Sloane Stephens (USA)

Court N.16 (à partir de 12h)

Catherine Harrison (USA) - Arantxa Rus (NED)

Sonay Kartal (GBR) - Danka Kovinic (MNE)

Bernabe Zapata Miralles (ESP) - Jack Sock (USA)

Denis Shapovalov (CAN/13) - Arthur Rinderknech (FRA)

Court N.17 (à partir de 11h00)

Océane Dodin (FRA) - Jelena Ostapenko (LAT/12)

Maryna Zanevska (BEL) - Barbora Krejcikova (CZE/13)

Holger Rune (DEN/24) - Marcos Giron (USA)

Liam Broady (GBR) - Lukas Klein (SVK)

Donna Vekic (CRO) - Jessica Pegula (USA/8)

