Ça y est, Andy Murray a trouvé l'heureuse élue. L'Ecossais disputera le double mixte de Wimbledon avec l'Américaine Serena Williams a annoncé mardi son entourage. L'ex-n°1 mondial, qui a récemment rejoué en double après cinq mois d'absence et une opération à la hanche, cherchait depuis des semaines une joueuse pour disputer le tournoi londonien. Il avait convaincu Pierre-Hugues Herbert pour le double messieurs, mais avait fait part de ses difficultés à trouver une partenaire pour le double mixte.

"J'avoue que j'ai été éconduit par plusieurs joueuses", avait confessé le double vainqueur de Wimbledon pendant le Queen's, qui a cru devoir arrêter le tennis en début d'année en raison de ses problèmes de hanche. L'Australienne et n°1 mondiale Ashleigh Barty mais aussi Kristina Mladenovic, n°1 mondiale en double, avaient notamment décliné l'invitation.

"Je suis disponible"

Serena Williams avait été interrogée juste avant le début du tournoi sur la possibilité de jouer avec Andy Murray au All England Club. Et elle avait ouvert la porte. "Je suis disponible. Je me sens mieux maintenant, donc je suis vraiment disponible", avait-elle dit.

Interrogée mardi par les journalistes sur les chances de la voir jouer avec l'ex-n°1 mondial, elle s'est amusée avec la presse, répondant "si vous le voulez", en rigolant. Mais ce qui n'était qu'une association un peu improbable a donc pris corps. L'Américaine, qui s'est aisément qualifiée mardi pour le 2e tour de Wimbledon, est en quête à Londres d'un 24e Grand Chelem pour égaler le record de titres majeurs de Margaret Court.