Federer, 15 ans de règne sur herbe

9 juin 2003. A Halle, Roger Federer vient de battre Nicolas Kiefer en finale. A 21 ans, le Suisse décroche le huitième titre de sa jeune carrière, mais le tout premier sur herbe. Il n'est encore qu'un immense espoir tardant à concrétiser l'évident talent qui est le sien. Certains commencent même à dire que Roger Federer est peut-être un loser. Son incapacité à s'illustrer dans les tournois du Grand Chelem interpelle. A Roland-Garros, quelques jours avant Halle, il a été sorti dès le premier tour, par Luis Horna.

Mais ce début d'été 2003 va tout changer. Après Halle, Federer va s'imposer à Wimbledon. Le début d'une razzia inédite dans l'histoire du tennis, puisqu'il totalise aujourd'hui vingt Majeurs à son palmarès. Mais c'est aussi le point de départ d'une incroyable succès story sur gazon. Quinze ans plus tard, le CV herbivore du maestro de Bâle est lui aussi sans égal : un titre à Stuttgart, neuf à Halle et, surtout, huit à Wimbledon, un record dans le temple du tennis. Seule l'hégémonie terrienne de Rafael Nadal a quelque chose de plus impressionnant encore.

Roger Federer et ses huit titres à WimbledonGetty Images

En juillet 2017, après son huitième triomphe au All England Club, Roger Federer avait un peu de mal à mesurer le chemin parcouru, si éloigné de ses espoirs et ambitions de jeunesse. "Evidemment que je n'aurais jamais imaginé gagner huit fois Wimbledon, avait-il confié après la finale contre Marin Cilic. J'espérais pouvoir m'imposer ici peut-être un jour, mais huit fois... Pour croire à ça, il aurait fallu que je sois tellement fort dès l'âge de trois ou quatre ans que je devienne un projet, programmé pour ça par des entraîneurs ou par mes parents. Enfant, je n'étais pas ça. J'étais juste un gars normal, de Bâle, qui espérait un jour devenir tennisman professionnel."

Avant d'aborder son vingtième Wimbledon consécutif la semaine prochaine, son bilan sur herbe depuis le début de sa carrière est pour le moins spectaculaire. Federer a disputé 197 rencontres sur cette surface, pour seulement 25 défaites. Soit un taux de réussite de 87,3%. A titre de comparaison, Pete Sampras, l'autre grand maitre du tennis sur gazon dans l'ère moderne, est en-deça, avec 83% de victoires, en 121 matches.

Plus de 90% de victoires en 15 ans

Mais si l'on se cantonne aux quinze dernières années, sur la période 2003-2018, celle qui coïncide avec le début du règne vert de Roger Federer, son parcours prend encore une autre dimension. Le Suisse a joué son tout premier match sur herbe en 1999, au Queen's. Alors âgé de 17 ans, il s'était incliné 6-3, 6-0 contre Byron Black. Dans la foulée, il avait été également battu d'entrée à Wimbledon, en cinq sets, par Jiri Novak. Il a dû attendre l'année suivante pour signer son premier succès, à Halle, contre Arnaud Clément. A la fin de la campagne 2002, Federer a disputé 27 rencontres sur gazon, pour 16 victoires et 11 défaites.

11 de ses 25 défaites sur la surface sont donc antérieures au début de son règne. De 2003 à 2018, il a joué 170 matches sur gazon, pour 156 victoires et seulement 14 matches perdus. Son ratio grimpe au-delà des 90% de réussite. En quinze ans, seuls deux joueurs ont réussi l'exploit de battre Federer plus d'une fois sur sa surface fétiche. Il s'agit de Novak Djokovic, double bourreau du Bâlois à Wimbledon, lors des finales 2015 et 2016, et de Tommy Haas, qui l'a dominé à Halle en 2012 puis à Stuttgart l'an passé.

Les 14 défaites de Federer sur gazon depuis 2003

Année Tournoi Adversaire Score Tour 2008 Wimbledon Rafael Nadal 6-4,6 -4, 6-7, 6-7, 9-7 Finale 2010 Halle Lleyton Hewitt 3-6, 7-6, 6-4 Finale 2010 Wimbledon Tomas Berdych 6-4, 3-6, 6-1, 6-4 Quart de finale 2011 Wimbledon Jo-Wilfried Tsonga 3-6, 6-7, 6-4, 6-4, 6-4 Quart de finale 2012 Halle Tommy Haas 7-6, 6-4 Finale 2012 Jeux Olympiques Andy Murray 6-2, 6-1, 6-4 Finale 2013 Wimbledon Serhiy Stalhovsky 6-7, 7-6, 7-5, 7-6 2e tour 2014 Wimbledon Novak Djokovic 6-7, 6-4, 7-6, 5-7, 6-4 Finale 2015 Wimbledon Novak Djokovic 7-6, 6-7, 6-4, 6-3 Finale 2016 Halle Alexander Zverev 7-6, 5-7, 6-3 Demi-finale 2016 Stuttgart Dominic Thiem 3-6, 7-6, 6-4 Demi-finale 2016 Wimbledon Milos Raonic 6-3, 6-7, 4-6, 7-5, 6-3 Demi-finale 2017 Stuttgart Tommy Haas 2-6, 7-6, 6-4 1er tour 2018 Halle Borna Coric 7-6, 3-6, 6-2 Finale

En dehors de ces accrocs, Roger Federer a donc traversé une période incroyablement faste d'une décennie et demie, et a notamment connu une exceptionnelle période d'invincibilité, s'étalant sur six années, entre le 1er tour de Wimbledon 2002 (contre Mario Ancic) et la finale de Wimbledon 2008, perdue 9-7 au 5e set face à Rafael Nadal. Entre les deux, Federer a enchainé 65 victoires sur gazon, avec notamment un quintuplé à Wimbledon (2003-2007). Sa deuxième meilleure série, il vient de la signer, alignant vingt succès à cheval entre 2017 (titres à Halle et Wimbledon) et 2018 (titre à Stuttgart, finale à Halle).

Si son bilan souffre d'une seule (relative) faiblesse, elle tient aux finales. Là, Roger Federer connait sensiblement moins de réussite. La moitié de ses défaites sur herbe entre 2003 et 2018 a été concédée alors que le titre était en jeu : trois fois à Wimbledon (2008, 2014 et 2015), aux Jeux de Londres en 2012 et à trois reprises à Halle (2010, 2012 et 2018). Sur 25 finales jouées sur gazon, le Suisse ne s'est imposé que dans 72% des cas, alors que sur tous les autres matches, il affiche un taux de victoires de 95% !

Malgré tout, par son ampleur comme sa durée, la domination de Federer sur gazon, d'abord continue puis parcimonieuse, a quelque chose d'exceptionnelle. Et rien ne dit qu'elle ne pourrait pas se prolonger, dans la quinzaine à venir, voire au-delà.