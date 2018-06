Les affiches à attendre de la première semaine

MESSIEURS

1er tour : Gaël Monfils (FRA) - Richard Gasquet (FRA)

Entre le "showman" Monfils et l'ancien enfant prodige Gasquet, ce sera le 17e duel, le troisième d'affilée sur gazon mais le premier à Wimbledon. Deux fois demi-finaliste à Londres (2007, 2015) et récent lauréat du tournoi de Bois-le-Duc, Gasquet semble bénéficier d'un avantage sur gazon par rapport à son compatriote dont c'est la moins bonne surface. Mais Monfils, qui n'a jamais franchi le 3e tour à Wimbledon, a fait quelques progrès. Finaliste l'an passé à Eastbourne, où il avait battu Gasquet en demi-finales, Monfils a atteint le dernier carré sur le gazon d'Antalya où il s'est incliné vendredi face à un autre Français, Adrian Mannarino. Le Parisien mène 9-7 dans ses duels avec Gasquet.

1er tour : Stan Wawrinka (SUI) - Grigor Dimitrov (BUL)

Il y a encore un an, un tel duel aurait eu encore bien meilleure allure. Wawrinka sortait tout juste d'une deuxième finale à Roland-Garros (après son titre en 2015) et Dimitrov accomplissait sa meilleure saison, auréolée d'un titre au Masters (en novembre). L'un et l'autre traversent une mauvaise passe qui commence à durer. Wawrinka peine à retrouver sa robustesse à cause de son genou gauche, opéré deux fois l'an dernier. Le Suisse de 33 ans, tombé au 225e rang, n'a pas gagné deux matches consécutifs depuis son quart de finale à Sofia début mai. Cela n'est plus arrivé non plus à Dimitrov (6e) depuis fin avril à Barcelone. Il reste qu'un tel duel, dès le premier tour, entre un triple lauréat en Grand Chelem (Wawrinka) et un ex-demi-finaliste de Wimbledon (Dimitrov) est chose assez rare pour être appréciée.

Wimbledon 2017, Grigor Dimitrov (Getty Images)Getty Images

3e tour : Lucas Pouille (FRA) - Milos Raonic (CAN)

Ce match oppose deux des meilleurs joueurs de l'édition 2016: d'un côté Raonic, qui avait atteint cette année-là sa seule finale en Grand Chelem, et de l'autre Pouille qui s'était hissé jusqu'en quarts de finale. Deux ans plus tard, le Canadien (32e), gêné par un genou récalcitrant qui l'a privé de Roland-Garros, et le Français (20e) qui a cumulé les résultats décevants, n'évoluent plus dans les mêmes sphères. Ils espèrent rebondir sur gazon. Avantage Raonic qui a remporté leurs trois duels, le dernier en demi-finales du tournoi de Stuttgart le 16 juin.

3e tour : Andy Murray (GBR) - Juan Martin Del Potro (ARG)

Revenu à la compétition il y a dix jours après quasiment un an d'absence, l'ancien N.1 mondial Murray espère retrouver de sa superbe sur la pelouse qui l'a fait roi à deux reprises (2013, 2016). Mais plusieurs écueils se présentent sur le chemin de l'Ecossais de 31 ans, opéré de la hanche droite en janvier. S'il écarte le Français Benoît Paire, puis potentiellement la pépite canadienne Denis Shapovalov, Murray pourrait croiser la route du grand argentin Del Potro (1,98 m) qui semble enfin en avoir fini avec les pépins physiques. La "tour de Tandil" (1,98 m) est de retour à son meilleur classement (4e) après avoir atteint les demi-finales de Roland-Garros et soulevé deux trophées, dont son premier Masters 1000, à Indian Wells en mars.

Andy Murray lors de son match face à Stan Wawrinka / ATP EastbourneGetty Images

DAMES

3e tour: Agnieszka Radwanska (POL) - Caroline Wozniacki (DAN)

Le tirage n'a pas été clément avec la N.2 mondiale Wozniacki qui pourrait croiser une ancienne N.2, Radwanska, finaliste de Wimbledon 2012 qui plus est. C'est sur l'herbe londonienne que la Polonaise a disputé son unique finale majeure. Cette surface réussit bien moins à la Danoise, qui a conquis le Masters l'année dernière et son premier trophée majeur en janvier en Australie. En onze participations, Wozniacki n'a jamais dépassé les huitièmes de finale.

3e tour: Jelena Ostapenko (LET) - Maria Sharapova (RUS)

C'est le duel, potentiel, le plus alléchant de la première semaine à Wimbledon dans le tournoi féminin. A 21 ans, Jelena Ostapenko a déjà un titre majeur dans son escarcelle, Roland-Garros, qu'elle avait conquis l'an passé. Cette saison, la puissante Lettone s'est inclinée d'entrée et veut se relancer dans le temple du All England Club où elle avait conquis le trophée juniors en 2014. A 31 ans, l'ancienne N.1 mondiale Sharapova (24e aujourd'hui) compte au moins un titre dans chacun des quatre "Majors". C'est à Wimbledon qu'elle avait conquis le premier en 2004 à 17 ans. Elle y effectue son retour après deux ans d'absence, en raison d'une suspension pour dopage en 2016 et d'une blessure l'an passé.