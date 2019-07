Félix Auger-Aliassime s’est fait peur, mais il l’a fait. Pour la première fois de sa très jeune carrière, le Canadien a remporté un match en Grand Chelem. Lundi, il a pris le meilleur, non sans mal, sur son compatriote Vasek Pospisil, 187e joueur mondial, en quatre sets (5-7, 6-2, 6-4, 6-3) et 2h46 de combat sur le court numéro 12. Au 2e tour, il défiera le vainqueur du match entre le Bulgare Grigor Dimitrov et le Français, issu des qualifications.

Il a beau impressionner chaque semaine un peu plus, Félix Auger-Aliassime n’a que 18 ans et est parfois rattrapé par sa jeunesse. Face à un Vasek Pospisil qui revenait de blessure, il s’est bien compliqué la vie lundi. Pourtant bien parti avec un break rapide, il a vu son adversaire revenir puis le coiffer en fin de première manche. Mais fort de la confiance accumulée ces dernières semaines, la tête de série numéro 19 n’a pas paniqué et a retourné la dynamique de la partie malgré ses 11 doubles fautes.

Khachanov a aussi galéré

Auger-Aliassime a bien attaqué la seconde balle adverse pour réaliser cinq breaks en tout, limitant son nombre d’erreurs (24 fautes directes). Pospisil a donc fait les points et les fautes et a fini par céder. Eliminé au 1er tour de l’US Open l’an dernier, le Canadien, qui avait déclaré forfait au dernier moment à Roland-Garros, a su saisir sa deuxième chance pour passer déjà ce cap dans un Majeur.

Dans le même temps, Karen Khachanov ne s’est pas amusé non plus : le Russe, tête de série numéro 10, a eu besoin de plus de trois heures (7-6, 6-4, 4-6, 7-5) pour se débarrasser du Sud-Coréen Soonwoo Kwon issu des qualifications.