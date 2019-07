Si la route de Jo-Wilfried Tsonga doit s'arrêter aux portes de la deuxième semaine, ce ne sera sans doute pas à cause d'un manque de fraicheur physique. Après le non-match proposé par Bernard Tomic mardi (58 minutes de jeu pour trois sets), le Français a certes dû s'employer davantage jeudi au deuxième tour contre Ricardas Berankis, mais en serrant le jeu quand il le fallait, il s'est à nouveau imposé en trois manches (7-6, 6-3, 6-3) et seulement 1h45 de jeu. Parfait avant d'attaquer les choses (très) sérieuses.

L'entame de match a pourtant été assez délicate pour Jo-Wilfried Tsonga. Bousculé sur ses jeux de service, il a démarré en mode diesel avant de signer un break opportuniste dans le 7e jeu... pour perdre son engagement dans la foulée. Il a ensuite fallu un tie-break pour départager les deux hommes dans ce premier acte. Tsonga y a rapidement signé le mini-break pour s'imposer 7 points à 4.

Et maintenant, Nadal ou Kyrgios

Le plus dur était fait pour le Sarthois. Derrière, Ricardas Berankis s'est progressivement éteint malgré quelques jolies fulgurances. Le Lituanien a du tennis dans la raquette mais n'avait globalement pas les armes pour inquiéter durablement un Tsonga toujours solide sur gazon. Un break dans le deuxième set, puis deux autres dans le troisième ont verrouillé la victoire du protégé de Thierry Ascione.

Voilà donc une bonne chose de faite pour Jo-Wilfried Tsonga, qui va pouvoir s'offrir un match excitant. Son prochain adversaire sera en effet le vainqueur de la rencontre la plus attendue du jour, entre Rafael Nadal et Nick Kyrgios. Un gros ou un gigantesque morceau, au choix. A Melbourne (contre Djokovic) puis à Roland-Garros (face à Nishikori), il avait buté sur la première marche élevée. Le gazon, sur lequel il s'exprime sans doute plus aisément qu'ailleurs à ce stade de sa carrière, lui sourira-t-il davantage ?