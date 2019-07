Srdjan Djokovic, le père de Novak Djokovic, n’a pas digéré la finale de Wimbledon qui a opposé son fils à Roger Federer - remportée par le Serbe - et encore moins l’attitude du public. Dans une interview accordée au média serbe Sport Blic, il s’est lâché, et n’a pas hésité à balancer que "Nole" pourrait prochainement battre le record du nombre de Grands Chelems détenu par le Suisse (20).

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Srdjan Djokovic en a gros sur la patate contre les Britanniques : "Il y avait beaucoup d’hostilité dans les acclamations des fans anglais envers Novak. J’ai l’impression qu’ils étaient davantage contre Novak que pour Roger. Je trouve ça moche et le fair-play dont ils sont si fiers ici (en Grande-Bretagne) n’a pas été montré de la meilleure manière."

Pour Srdjan Djokovic "ces dix dernières années, Novak est de loin le meilleur joueur de tennis au monde". Il est même allé jusqu’à soutenir que le numéro un mondial pourrait, incessamment sous peu, battre le record du Suisse et de ses 20 Majeurs : "Il battra tous les records qu'il n'a pas encore battus. Il y a un an, Federer avait remporté 20 tournois du Grand Chelem et Novak 12. Aujourd’hui, nous sommes à 20 contre 16. On en reparle dans un an." Le rendez-vous est donné.