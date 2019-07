Deux tours, deux Français, deux victoires en trois sets. Lucas Pouille n'a pas été plus tendre avec Grégoire Barrère jeudi qu'il ne l'avait été avec Richard Gasquet 48 heures plus tôt. Le Nordiste a expédié ce deuxième tour contre celui qui est un de ses meilleurs amis sur le circuit. Contexte particulier donc pour les deux hommes, mais il fut manifestement plus pesant pour Barrère, qui a eu beaucoup de mal à rentrer dans son match.

Plus d'infos à suivre...