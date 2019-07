La triste saison de Marin Cilic n'aura pas connu l'éclaircie espérée à Wimbledon. Le Croate n'est plus que l'ombre de lui-même depuis des mois et le Grand Chelem londonien est venu entériner cette tendance lourde. Le finaliste de l'édition 2017 a disparu dès le 2e tour jeudi, en s'inclinant sèchement face à Joao Sousa, en trois sets secs (6-4, 6-4, 6-4) et 2h12 de jeu. Le Portugais affrontera pour une place en huitièmes de finale Dan Evans, tombeur de l'autre tête de série dans cette zone, le Géorgie Nikoloz Basilashvili.

On aurait pu penser que sa victoire plutôt probante face à Adrian Mannarino aurait lancé Cilic, mais il n'en a rien été. L'ancien numéro 3 mondial a il est vrai payé cash son incroyable manque de réalisme. Il a obtenu pas moins de douze balles de break face à Sousa, sans être capable d'en concrétiser une seule. Difficile, dans ces conditions, d'espérer quoi que ce soit, d'autant que, de son côté, il n'a pas vraiment été souverain sur son engagement.

L'apathie de Cilic

Joao Sousa, lui, a frappé une fois dans chaque set pour convertir trois de ses neuf opportunités de break. Avec moins de 50% de balles mises en jeu, Marin Cilic s'est trop souvent exposé sur son service. Mais le plus frappant reste l'apathie du finaliste 2017, qui n'a jamais semblé en mesure de se révolter et a accepté un peu trop facilement son sort. Assez inquiétant. Quelque chose ne tourne plus rond chez le Croate.

Lors de ses dix derniers tournois, Cilic n'a réussi qu'une seule fois à remporter au moins deux matches. C'était à Madrid, début mai. En dehors de ce quart de finale castillan, son bilan depuis l'Open d'Australie est tout simplement catastrophique. A 30 ans, Joao Sousa atteint quant à lui pour la deuxième fois de sa carrière les 16es de finale à Wimbledon. Battu par Jiri Vesely, il s'était arrêté là en 2016.