Et à la fin c'est toujours Novak Djokovic qui gagne. Embarqué dans un quart de finale piège face à un David Goffin sur le retour, le Serbe s'est qualifié comme un grand pour les demi-finales après un match en deux temps. Un match joué et bouclé en moins de deux heures avec sa légendaire autorité. Djokovic arrivera tout frais pour jouer sa place en finale face à Roberto Bautista ou Guido Pella vendredi prochain.

Vainqueur en trois sets du Belge (6-4, 6-0, 6-2), Djokovic a validé sa qualification pour la 9e demi-finale de sa carrière au All England Lawn Tennis and Croquet Club. Il a égalé les temps de passage de Boris Becker, mais également ceux d'Arthur Gore et Herbert Lawford, deux références du début du XXe siècle. Neuf demi-finales à Wimbledon, c'est juste trois de moins que la référence Roger Federer (qui pourra aller en chercher une 13e face à Kei Nishikori), ça vous situe le bonhomme dans l'histoire du tournoi.

Hormis son accident face à Sam Querrey au 3e tour de l'édition 2016 et son abandon face à Tomas Berdych un an après en quarts de finale, le n°1 mondial a passé l'ensemble de la décennie dans le dernier carré ou mieux. Cette édition de Wimbledon n'a fait que confirmer ce que l'on savait déjà : Djoko à Londres, l'histoire est toujours aussi passionnée.

Goffin un break et puis plus rien

Pourtant, le Serbe ne s'est pas baladé du début à la fin face à Goffin comme le score le laisse penser. Secoué et dominé par le Belge dans le premier set, le tenant du titre a utilisé son art de la patience et son sens des échanges longs pour faire dérailler la machine adverse. Un set pour se régler, deux pour passer la seconde et valider sa qualification.

Curiosité du tennis, c'est après avoir perdu son service à 3-3 dans ce premier acte, qu'il a réussi à hausser son niveau. Et vu que le tennis est surtout une affaire de tête et de vases communicants, Goffin a lui disparu juste après le break. Il a même mené 4-3 et 30/0 derrière son engagement, avant de perdre son service à sa deuxième balle de break. La fin des haricots.

La suite a été un cavalier seul du Serbe. Une façon de faire dont il a le secret. Impossible à déborder, toujours capable de faire jouer le coup en plus et en trop à Goffin, Djokovic a fait du Djokovic. Il n'a laissé que deux petits jeux au 23e joueur mondial après le gain de ce premier set qui apparaît maintenant comme le moment incontournable du match. Goffin l'a perdu alors qu'il devait le gagner. Tout son édifice s'est ensuite effondré. Au grand bonheur de Djoko qui a adressé un message explicite à la concurrence. Oui, il est candidat.