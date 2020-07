Plus de 11 millions d'euros redistribués : Wimbledon redonne un coup de pouce aux joueurs

WIMBLEDON - Dans un communiqué publié vendredi, les organisateurs du Majeur britannique ont annoncé qu'ils redistribuaient une partie de la dotation de leur tournoi annulé en 2020, 10 066 000 livres sterling (soit plus de 11 245 000 euros), aux 620 joueuses et joueurs qui auraient dû être concernés par l'événement.

L'initiative devrait faire souffler bien des joueuses et des joueurs. Bien qu'annulé cette année à cause du coronavirus, le tournoi de Wimbledon a décidé vendredi de redistribuer une partie du "prize money" destiné à son édition 2020 aux 620 engagés de ses différents tableaux. En tout, 10 066 000 livres sterling soit plus de 11 245 000 euros iront dans les poches de celles et ceux qui auraient dû disputer les qualifications et les grands tableaux en double et en simbpe, ainsi qu'aux participants des tournois de tennis en fauteuil et de la catégorie "quad" (joueurs handicapés des membres inférieurs et supérieurs en fauteuil).

Dans le détail, les 224 joueuses et joueurs potentiellement concernés par les qualifications recevront 12 500 livres sterling (près de 14 000 euros) chacun. Leurs 256 collègues qui auraient intégré directement les tournois principaux du simple dames et du simples messieurs toucheront, de leur côté, 25 000 livres sterling (environ 28 000 euros), tandis que les 120 participants en doubles bénéficieront de 6 250 livres (quasiment 7 000 euros) sterling chacun. Les 16 engagés en tennis en fauteuil, dont le Français Stéphane Houdet, ont, eux, eu droit à 6 000 livres sterling (6 700 euros) chacun, 5000 (près de 5 600 euros) ont été octroyées aux 4 participants en quad.

A noter que le All England Club avait déjà participer au fonds d'urgence de plus de 6 millions de dollars débloqué par les instances dirigeantes du tennis mondial (ITF, ATP, WTA et les quatre tournois du Grand Chelem). Le tournoi a aussi notamment aidé les associations locales à Londres, donné ses traditionnelles fraises aux personnels de santé britanniques qui luttent contre l'épidémie, ou encore ses serviettes à des repas chauds à ceux qui en avaient besoin.

Tableaux Nombre de joueurs concernés Montant du "prize money" par joueur (en livres sterling) Montant du "prize money" par tableau (en livres sterling) Qualifications 224 12 500 2 800 000 Simples dames et messieurs 256 25 000 6 400 000 Doubles 120 6 250 750 000 Tennis en fauteuil 16 6 000 96 000 Tennis en fauteuil (catégorie quad) 4 5 000 20 000 TOTAL 620 10 066 000

