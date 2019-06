Pour Wimbledon, Djokovic s'offre un conseiller spécial nommé Ivanisevic

C'est la surprise du chef. Dans sa quête d'un 5e titre à Wimbledon, Novak Djokovic a décidé d'étoffer son staff. Et pour épauler son entraîneur habituel, Marian Vajda, le numéro un mondial n'a pas fait appel à n'importe qui puisqu'il a décidé de s'attacher les services d'un ancien vainqueur du tournoi, Goran Ivanisevic. Le Croate l'a annoncé lui-même dimanche, à la veille du début de cette édition 2019.

"C'est tout à fait inhabituel. Il m'a appelé il y a quelques jours. J'étais un peu surpris. Nole voulait que je vienne plus tôt, mais j'avais un engagement antérieur dans un tournoi senior en Suède", a déclaré Ivanisevic à des journalistes serbes, selon le site en ligne Sportklub. Je suis arrivé ce matin pour le premier entraînement qui s'est bien passé."

Lauréat en 2001 après trois échecs en finale contre Andre Agassi (1992) et Pete Sampras (1994 et 1998), Goran Ivanisevic pourrait en revanche ne pas rester jusqu'au bout de la quinzaine, comme il l'a expliqué dimanche : "malheureusement, a-t-il dit, je ne pourrai rester avec lui que pendant la première semaine à cause de mes engagements. J'essaie de les reporter mais il y a beaucoup de choses prévues. J'espère que notre collaboration va se poursuivre".

Ivanisevic, qui avait auparavant entraîné son compatriote Marin Cilic et le Canadien Milos Raonic, a souligné que l'appel de Djokovic était "une grande reconnaissance" pour lui en tant qu'entraîneur. Djokovic, âgé de 32 ans, débutera la défense de son titre face à l'Allemand Philipp Kohlschreiber (57e mondial) lundi.