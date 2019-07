Novak Djokovic a passé son premier test avec succès sur le gazon anglais. Exilé sur le court numéro 1 comme Rafael Nadal et Roger Federer avant lui (une fois chacun lors des deux premiers tours), le Serbe a lâché un set pour venir à bout du Polonais Hubert Hurkacz, 48e joueur mondial, en quatre manches (7-5, 6-7, 6-1, 6-4) et quasiment trois heures de jeu. Qualifié pour la deuxième semaine, il bénéficiera de deux jours de repos avant de remettre le couvert en huitième de finale face à Félix Auger-Aliassime ou Ugo Humbert.

Pour la première fois depuis son entrée en lice, le "Djoker" a été chahuté. Pas de quoi l’inquiéter outre mesure, mais le numéro 1 mondial a dû mettre le bleu de chauffe pour ramener à la raison un Hubert Hurkacz accrocheur. Il a su placer une accélération décisive en début de troisième set pour prendre définitivement le contrôle d’un match qui ressemblait à un piège. Tous les voyants restent donc au vert dans sa quête d’une cinquième couronne à Londres.

Et soudain, Djoko a accéléré

Il y a un peu plus d’un mois, Djokovic n’avait pas laissé la moindre chance à Hurkacz au 1er tour de Roland-Garros. Mais le jeune Polonais apprend vite et il a donné nettement plus de fil à retordre au Serbe, cette fois. Dans les deux premières manches, le 48e joueur mondial a même regardé dans le blanc des yeux le numéro 1. Ne cédant rien à l’échange, il a même frappé plus de points gagnants que son adversaire (48 contre 45 en tout).

Le tie-break du deuxième set a constitué l’apogée de ce match, Hurkacz s’arrachant pour remettre les compteurs à zéro avec un point sublime à la clé conclu d’une volée de revers en extension après 28 frappes à haute intensité. Agacé, Djokovic est alors sorti du court pour se remettre les idées en place. Et cela a plutôt bien fonctionné puisque le Serbe est reparti sur les chapeaux de roue, se montrant plus précis encore à la relance, alors que le Polonais baissait de pied de son côté.

Hurkacz a eu beau se battre avec ses moyens dans le quatrième set, Djokovic avait pris un ascendant décisif. Le Serbe a fait le break à 1 jeu partout et l’a tenu jusqu’au bout pour valider sa victoire. Il peut désormais se projeter tranquillement sur la suite de son tournoi, les têtes de série dangereuses ayant déserté son tableau : Kevin Anderson a, lui aussi, été sorti après Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev ou encore Stan Wawrinka.