Andy Murray va devoir revoir ses plans. L'ancien nº1 mondial écossais, qui avait pour ambition de revenir à Wimbledon, risque d'être trop juste physiquement. "Je ne suis pas encore prêt. C'est trop tôt et je dirais qu'il y a très peu de chances que je joue en simple", explique-t-il au Times ce mardi, lui qui n'a plus disputé le moindre match depuis l'Open d'Australie. Peu après, il se faisait opérer d'une hanche. Deux mois plus tard, il retapait la balle et ne semblait plus si certain de prendre sa retraite.

"Je commence à peine à me déplacer normalement sur le court", précise Murray au quotidien. "En revanche, je peux potentiellement m'aligner en double, je pense que j'en suis capable. Je n'ai pas mal, j'ai juste besoin de voir à quel point la hanche peut tenir", précise-t-il, n'excluant donc pas de s'aligner en double lors de Wimbledon, qu'il a remporté par deux fois en 2013 et 2016. Concernant une éventuelle participation au Queens (17-23 juin), où il a été invité, l'Écossais ne prendra aucun risque inutile. Tout dépendra de l'évolution de sa condition physique.