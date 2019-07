Agressive et solide sur son service, Serena Williams a fait du Serena Williams face à Julia Goerges. L'ex-numéro 1 mondiale n'a même pas laissé un infime espoir à Julia Goerges, qui ne lui a toujours pas pris le moindre set en cinq confrontations sur le circuit principal. L'Américaine de 37 ans a étouffé sa souffre-douleur préférée en ne lui offrant aucune balle de break et bouclant l'affaire en 1h12.

Alors qu'on pensait l'Allemande arriver le couteau entre les dents pour tenter de laver l'affront subit lors de la demi-finale de l'an passé (6-2, 6-4), Julia Goerges a vite été rattrapée par la réalité sur le gazon du court numéro 1. Parfaitement entrée dans son match avec un premier jeu de service à 83% de premières balles, Serena Williams a tenté d'instaurer son tempo en se montrant très offensive d'entrée de jeu, se procurant même trois balles de break dès le premier service de son adversaire au bras tremblant.

Serena williams beats Julie GoergesGetty Images

Serena vise un 14e quart à Wimbledon

Dos au mur, Goerges a pourtant su se remobiliser pour revenir à un jeu partout et tenter de lancer un bras de fer face à sa bête noire. En vain. Trois jeux et une double-faute plus tard, Julia Goerges offrait son service à Williams d'une grossière faute directe (4-2) pour laisser filer celle aux 23 titres en Grand Chelem s'emparer d'un solide premier set d'un énième coup droit gagnant (6-3).

Mais même plus appliquée dans la deuxième manche, la marche était définitivement trop haute pour la 17e joueuse au classement WTA. A 2-2, Julia Goerges a de nouveau flanché sous les coups de Williams qui s'offrait un break au meilleur des moments d'un magnifique retour croisé avant de le valider d'un jeu blanc et de tranquillement filer vers la victoire. En huitièmes de finale, Serena Williams rencontrera l'Espagnole Carla Suarez Navarro facile tombeuse de Lauren Davis (6-3, 6-3), pour tenter d'atteindre son 14e quart de finale à Wimbledon… en 19 participations.

