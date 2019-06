Marcos Baghdatis tire sa révérence. Le Chypriote de 34 ans, actuel 138e joueur mondial, a annoncé dans un communiqué que Wimbledon (1er-14 juillet), où il a bénéficié d’une invitation pour jouer le grand tableau, serait le dernier tournoi de sa carrière. Handicapé par des blessures à répétition notamment lors des deux dernières saisons, il a finalement décidé d’arrêter les frais et a remercié le All England Club de lui donner l’opportunité de faire ses adieux au monde du tennis sur la plus prestigieuse des scènes.

Depuis ses débuts professionnels en 2003, Baghdatis a glané quatre titres sur le circuit ATP, dont le dernier à Sydney voici plus de neuf ans. L’Australie aura d’ailleurs eu une place particulière dans le parcours du Chypriote qui y a réalisé son principal fait d’armes : une finale en Grand Chelem à Melbourne perdue en 2006 face à Roger Federer, alors numéro 1 mondial incontesté. Avant de s’incliner face au Suisse, il avait successivement dominé durant la quinzaine Andy Roddick, Ivan Ljubicic et David Nalbandian. Lors de cette même année, il était parvenu à franchir la barre symbolique du top 10, s’installant pendant quelques semaines à la 8e place du classement ATP.

S’il évoque une décision "dure" à prendre, Baghdatis explique aussi avoir fait ce choix avec l’envie de se consacrer davantage à ses deux enfants et à sa femme, enceinte d’un troisième. Mais il a aussi d’ores et déjà annoncé qu’il resterait impliqué dans le tennis à l’avenir.