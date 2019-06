Andy Murray se sent pousser des ailes. Vainqueur au Queen’s en double dimanche avec Feliciano Lopez pour son grand retour à la compétition cinq mois après son opération à la hanche, l’Ecossais a faim de tennis. Et il réfléchit à s’aligner sur deux tableaux à Wimbledon : déjà engagé en double avec Pierre-Hugues Herbert, il pourrait bien aussi jouer le mixte. Et dans cette optique, il a sollicité une autre Tricolore en la personne de Kristina Mladenovic qui a… refusé.

Et la Française a ses raisons, comme elle l’a précisé en deux tweets dimanche. "C’est la décision la plus dure que j’ai eu à prendre dans ma carrière ! Mais mon équipe a estimé que m’engager à 100 % sur trois événements serait trop", a-t-elle d’abord écrit. Mladenovic disputera ainsi le tournoi de simple, mais aussi celui de double dames avec son amie Timea Babos sur le gazon du All England Club.

Barty a aussi refusé

Pas de malaise donc entre la Française et l’Ecossais, celle-ci s’est même fendue de chaleureuses félicitations après le come-back victorieux de Murray. "Je suis si heureuse de te voir jouer et gagner de nouveau Andy ! Et juste pour mettre les choses au point publiquement, j’ai été très honorée que tu me demandes de jouer avec toi", a-t-elle aussi posté sur le réseau social. Et Mladenovic n’est pas la seule à avoir refusé l’offre de l’ex-numéro 1 mondial puisque Ashleigh Barty, toute nouvelle reine du circuit WTA, a préféré se concentrer uniquement sur le simple.

Alors Murray trouvera-t-il chaussure à son pied dans les prochains jours ? Une chose est sûre, il n’a rien perdu de son humour pince-sans-rire. "J’ai un peu peur de demander maintenant", a-t-il déclaré hier, jouant les romantiques éconduits.