Quelle aventure ! Après avoir traversé l’épreuve des qualifications à Roehampton avec brio la semaine dernière, Corentin Moutet a vecu une grande première mémorable sur le gazon du All England Club lundi. Dominé pendant deux sets par Grigor Dimitrov, le jeune Français a sorti le grand jeu pour inverser totalement la dynamique et s’imposer après cinq manches (2-6, 3-6, 7-6, 6-3, 6-1) et quasiment trois heures de jeu. Au 2e tour, il retrouvera Félix Auger-Aliassime qui a enregistré, de son côté, son premier succès en Grand Chelem plus tôt dans la journée contre son compatriote Vasek Pospisil (5-7, 6-2, 6-4, 6-3).

De semaine en semaine, il franchit des caps importants. Après son 3e tour à Roland-Garros et son entrée dans le top 100, Corentin Moutet confirme à Wimbledon, et avec la manière. A 20 ans, il jouait lundi pour la première fois dans le grand tableau du Majeur anglais, et il y a fort à parier qu’il gardera pendant longtemps ce match en mémoire. Car le jeune Tricolore s’est offert un nom du circuit qui a déjà prouvé ses aptitudes sur herbe en atteignant le dernier carré à Londres il y a cinq ans : Grigor Dimitrov.

Dimitrov ne s'en sort pas

S’il vit une saison compliquée, le Bulgare avait montré à Paris des signes positifs, l’emportant au 2e tour contre Marin Cilic. Et il a semblé en contrôle contre Moutet : il a ainsi mené deux sets à rien et a servi pour le match à 6-5 dans le troisième acte. Mais Dimitrov a baissé de pied au moment de conclure et Moutet, lui, s’est battu comme un lion. Le Français a réalisé le debreak et a pris le dessus dans le tie-break dans la foulée.

Passé tout près de la victoire, le désormais 49e joueur mondial s’est effondré, et Moutet a repris totalement le dessus. De plus en plus fébrile, comme perdu sur le court numéro 15, Dimitrov a enchaîné les bévues et a totalement lâché prise dans la manche décisive. Une fin assez triste pour un joueur de cette qualité (technique), mais un bel exploit pour son adversaire. Le Français abordera la suite dans la peau de l’outsider mais, avec la confiance accumulée, qui sait ? Peut-être que cette magnifique première lui donnera d'autres idées.