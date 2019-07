Guido Pella aime décidément les gros serveurs. Déjà tombeur du finaliste sortant Kevin Anderson au 3e tour, l’Argentin a récidivé contre un autre géant lundi, en la personne de Milos Raonic. Et il s’en souviendra puisqu’il a renversé le Canadien après avoir perdu les deux premiers sets (3-6, 4-6, 6-3, 7-6, 8-6) en un peu moins de quatre heures. Grâce à cette magnifique remontée, Pella s’est donc qualifié pour un quart de finale – son premier en Grand Chelem – pour le moins inattendu à Wimbledon face à Roberto Bautista Agut, vainqueur de Benoît Paire (6-3, 7-5, 6-2) plus tôt dans la journée.

Il en a pleuré de joie et d’incrédulité sur le court numéro 3. Oui, Guido Pella est bien en quart de finale d’un Grand Chelem et à Wimbledon qui plus est, joli clin d’œil du destin pour lui, le spécialiste de terre battue. Lors des deux dernières éditions du tournoi, il peut ainsi se targuer d’avoir éliminé les trois derniers finalistes malheureux au All England Club : Marin Cilic, Kevin Anderson et Milos Raonic.

Djokovic ne jouera pas de top 20 avant la finale

Dans un match mal engagé, Pella a eu l’immense mérite de s’accrocher et sa régularité a fini par payer : il a commis deux fois moins de fautes directes que son adversaire (23 contre 46). S’il a inscrit 11 points de moins que Raonic dans ce match, l’Argentin a réussi à faire durer la partie contre un Canadien qui a perdu peu à peu en précision malgré ses 110 montées au filet (74 points marqués soit 67 % de réussite).

Et l’aventure n’est peut-être pas finie pour Pella dans un haut du tableau décimé. Il aura sa chance face à Roberto Bautista Agut, tête de série numéro 23, d’atteindre le dernier carré. Opposé à David Goffin en quart, Novak Djokovic pourrait atteindre la finale sans rencontrer le moindre top 20 dans ce tournoi.