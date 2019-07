Le contexte

C'est l'histoire d'une renaissance. Voici à peine plus d'un mois, Serena Williams quittait Roland-Garros tête basse et le genou gauche en vrac, battue dès le 3e tour par sa jeune compatriote Sofia Kenin, totalement décomplexée. Le symbole d'une saison 2019 pas loin d'être cauchemardesque pour l'Américaine jusqu'alors. Défaite en quart de finale de l'Open d'Australie par Karolina Pliskova après une fin de match rocambolesque qui l'aura vu se tordre la cheville, elle a connu ensuite un enchaînement Indian Wells-Miami pour le moins chaotique.

Vidéo - Di Pasquale : "J'ai du mal à voir Serena favorite à Wimbledon" 02:01

Un virus l'a contrainte au forfait en Californie et son genou a commencé à lui poser des problèmes en Floride. Mais après son échec Porte d'Auteuil, une nouvelle consultation d'un spécialiste parisien, le docteur Daubinet, a permis de la soulager. Alors capable de s'entraîner sans aucune arrière-pensée, Serena a repris du poil de la bête et est montée en puissance au fur et à mesure des tours au All England Club. Elle a retrouvé ce qui la rendait si redoutable sur le circuit féminin : sa puissance et son agressivité au service et au retour. Des arguments qui lui donnent une marge impressionnante sur la plupart de ses adversaires.

Pour Simona Halep, c'est davantage l'histoire d'un rebond. Numéro 1 mondiale à la fin de l'année 2018, la Roumaine a accusé le coup en début d'année, sortie dès les huitièmes de finale à Melbourne par… Serena Williams. La suite a été plus conforme à ses standards avec des finales à Doha et Madrid notamment, une demie à Miami, mais aucun titre. A Roland-Garros, Halep a déçu, échouant dès les quarts de finale alors qu'elle défendait son titre. Bien que déjà demi-finaliste en 2014, elle avait logiquement moins d'attentes sur le gazon de Londres. Mais sur une surface "plus lente" que les années précédentes selon la majorité des joueuses et joueurs, elle s'est épanouie et pourrait bien y décrocher son deuxième Majeur en carrière.

Leurs parcours

Serena Williams

1er tour : bat Giulia Gatto-Monticone (6-2, 7-5)

2e tour : bat Kaja Juvan (2-6, 6-2, 6-4)

3e tour : bat Julia Goerges (6-3, 6-4)

1/8e de finale : bat Carla Suarez Navarro (6-2, 6-2)

1/4 de finale : bat Alison Riske (6-4, 4-6, 6-3)

1/2 finale : bat Barbora Strycova (6-1, 6-2)

Simona Halep

1er tour : bat Aliaksandra Sasnovich (6-4, 7-5)

2e tour : bat Mihaela Buzarnescu (6-3, 4-6, 6-2)

3e tour : bat Victoria Azarenka (6-3, 6-1)

1/8e de finale : bat Cori Gauff (6-3, 6-3)

1/4 de finale : bat Shuai Zhang (7-6, 6-1)

1/2 finale : bat Elina Svitolina (6-1, 6-3)

Simona Halep à Wimbledon en 2019Getty Images

Face-à-face

Serena Williams et Simona Halep se connaissent bien. Les deux joueuses ont déjà croisé le fer à dix reprises, avec un large avantage à l'Américaine qui ne s'est inclinée qu'une fois contre la Roumaine. C'était à l'occasion de la phase de poules du Masters féminin à Singapour en 2014. Lors de cette défaite, Serena n'avait inscrit que deux petits jeux (6-0, 6-2) avant de prendre une éclatante revanche en finale quelques jours plus tard (6-3, 6-0).

L'Américaine a remporté les cinq dernières confrontations, mais Halep lui a donné du fil à retordre dernièrement, la poussant au set décisif en huitièmes de finale de l'Open d'Australie (6-1, 4-6, 6-4). Et ce ne sera pas une première à Wimbledon puisque Serena s'était imposée également en trois sets (3-6, 6-2, 6-1) voici huit ans sur le gazon londonien.

Elles ont dit

Serena Williams : "Simona est impressionnante dans beaucoup de domaines. Je pense évidemment à sa ténacité, sa capacité à s'améliorer constamment, à générer de la puissance dans ses coups. Je ne peux pas la sous-estimer, c'est une pile électrique."

Simona Halep : "J'ai joué beaucoup de matches contre Serena, la plupart étaient très serrés. Je sais que j'aurai une chance de gagner. Bien sûr, je respecte beaucoup ce qu'elle a fait dans sa carrière, et ce qu'elle fait encore. Mais je me sens plus forte mentalement pour l'affronter."

Serena Williams - WimbledonGetty Images

Trois stats à avoir tête

3. C'est le nombre de joueuses qui ont battu Serena Williams en finale à Wimbledon : Maria Sharapova en 2004, sa sœur Venus en 2008 et Angelique Kerber l'an dernier ont réussi cet exploit. Il s'agira samedi de la 11e finale de l'Américaine, qui a remporté 7 titres au All England Club.

59. C'est le nombre de minutes qu'il a fallu à Serena Williams pour dévorer Barbora Strycova en demi-finale. L'Américaine monte clairement en puissance dans ce Wimbledon et a retrouvé un haut niveau de confiance. Mais Simona Halep n'est pas en reste : il lui a fallu moins d'un quart d'heure de plus (73 minutes) pour battre Elina Svitolina.

5. Simona Halep est devenue la 5e joueuse active à atteindre la finale de trois tournois du Grand Chelem sur quatre, rejoignant Serena Williams, Venus Williams, Maria Sharapova et Angelique Kerber dans ce club très fermé.

Notre avis

A Wimbledon, Serena Williams est chez elle. Pour la 11e fois de sa carrière, l'Américaine foulera le gazon du Centre Court le dernier samedi du tournoi. Son expérience de ces grandes occasions est inestimable et il serait étrange de douter de sa capacité à bien gérer l'événement. Mais elle a perdu ses deux dernières finales en Grand Chelem : devant son public à New York, avec un mélodrame qui est resté dans les mémoires, et sur ce même gazon voici un an. La perspective d'entrer un peu plus dans la légende de son sport, avec cet hypothétique 24e titre en Grand Chelem, pourrait aussi mettre un poids supplémentaire dans son bras.

Tennisitiquement, Serena semble néanmoins avoir les clés de cette finale : si elle sert un haut pourcentage de premières balles et se montre agressive dès le retour en exploitant bien la faiblesse du service adverse, le trophée ne devrait pas lui échapper. Mais une donnée pourrait perturber cette implacable logique : la lenteur du gazon. Simona Halep a impressionné de match en match par sa capacité à se mouvoir exceptionnellement bien sur cette surface. Pour la déborder, il faut s'engager totalement et la Roumaine est une contreuse formidable. Si Serena hésite, elle pourrait le payer cher.

Pronostic : Serena Williams en 3 sets