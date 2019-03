Wimbledon : Ian Hewitt succède à Philip Brook en tant que président du All England Club

Décidément, les choses bougent du côté de Londres. Après avoir annoncé investir dans la créations de tournois sur gazon pour les meilleurs juniors vendredi, Wimbledon a dévoilé samedi le nom du successeur de Philip Brook à la tête du All England Club. Après plus de neuf ans en tant que président, ce dernier va passer le témoin à Ian Hewitt, avocat d’affaires à la retraite de 71 ans et membre du club depuis 1998.

Sous la présidence de Brook, de nombreuses transformations ont été réalisées à Wimbledon dont celle spectaculaire du Court numéro 1 qui a été lui aussi équipé d’un toit rétractable, après le Centre Court en 2009. Le patron actuel du Grand Chelem londonien a surtout acquis en décembre dernier le terrain frontalier du club de golf, ce qui va permettre une impressionnante extension du site du tournoi. La surface actuelle de 16 hectares actuels devrait ainsi être quasiment triplée dans le futur.

Ian Hewitt seul aux commandes en 2020

"Le sens des affaires de Ian et son expérience considérable dans le comité du All England Club en tant que président de la Fondation de Wimbledon lui permettront d’assumer une présidence forte dans les années qui viennent. Pour le moment, nous préparons ensemble l’édition 2019 du tournoi et une transition fluide en décembre prochain", a commenté Brook sur le site officiel de Wimbledon.

Spécialiste des fusions et acquisitions quand il était avocat d’affaires notamment au sein de la firme américaine Freshfields pendant 25 ans, Ian Hewitt a pratiqué le tennis quand il était étudiant à Oxford. Il a également écrit plusieurs ouvrages sur Wimbledon et son histoire.