Le finaliste de l’an passé a déjà tiré sa révérence à Londres. Kevin Anderson, tête de série numéro 4 du tournoi, a baissé pavillon dès le 3e tour vendredi face à l’Argentin Guido Pella, 26e joueur mondial, en trois sets (6-4, 6-3, 7-6) et plus de deux heures et demie de jeu. L’Argentin, en pleine progression cette saison, va donc découvrir la deuxième semaine au All England Club où il affrontera en huitième de finale Milos Raonic, vainqueur facile de Reilly Opelka (7-6, 6-2, 6-1) plus tôt dans la journée.

Plus d'infos à suivre...