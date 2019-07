Kristina Mladenovic y a cru pendant un set. Jeudi, la Française a dû s’incliner face à Petra Kvitova en deux manches (7-5, 6-2) et un peu moins d’une heure et demie au 2e tour de Wimbledon. Déterminée, elle avait pourtant bien entamé la partie face à une adversaire de retour de blessure et dont on ne connaissait pas vraiment l’état de forme, mais elle n’a pas su tenir le rythme. Pour rallier la deuxième semaine, la Tchèque devra l’emporter contre la gagnante du match entre Amanda Anisimova et Magda Linette.

Cette défaite va lui laisser des regrets. Pendant les huit premiers jeux de son rendez-vous explosif avec Petra Kvitova, Kristina Mladenovic a montré qu’elle avait le jeu pour être redoutable sur gazon. Mais dans la tête, la 48e joueuse mondiale a encore des progrès à faire. Et son adversaire a profité de ces failles pour se relancer, se redonner confiance et prendre le dessus. La Tricolore est pourtant indéniablement sur la bonne voie.

Mladenovic s'est tendue au moment crucial

Tendue et surtout sur la réserve à cause de son avant-bras gauche encore sensible, Kvitova a mal démarré la partie au service : deux doubles fautes, une faute en coup droit et une bande du filet défavorable à la Tchèque lui ont coûté le break d’entrée. Mladenovic a surfé sur la vague et a montré une belle qualité de frappe sur ses jeux de service, jouant parfois aussi des zones basses et courtes pour mettre en difficulté la Tchèque. Mais au moment de conclure, sur ses trois balles de set à 5-3, son bras s’est tendu.

Et Kvitova a profité d’une troisième double faute dans ce neuvième jeu pour refaire son retard. Totalement revigorée, elle a enfoncé le clou, remportant les quatre derniers jeux de ce premier set crucial pour virer en tête. Si elle s’est légèrement relâchée au début de deuxième manche avec un break concédé d’entrée, cela n’a pas duré longtemps. La Tchèque, plus puissante dans ses frappes, plus précise au service (8 aces) est revenue dans la foulée et a encore appuyé sur l’accélérateur pour faire la décision (7-5, 4-1). Elle a finalement terminé le match avec 24 coups gagnants contre 7 seulement à Mladenovic qui n’a jamais encaissé la perte du set inaugural.

Parmentier a aussi raté le coche

Dernière Tricolore en lice, Pauline Parmentier n'a malheureusement pas fait mieux. Et elle ne sera pas moins frustrée que sa compatriote quand elle se repassera le film de son match : elle a baissé pavillon en deux sets (7-6, 7-6) et 1h40 de jeu après avoir eu un break d'avance dans chaque manche.

Parmentier a mené 5-3 dans le premier set et a eu plusieurs occasions de conclure sans y parvenir. Le scénario a été quasiment similaire dans le second acte, la Française faisant la course en tête avant de se faire rejoindre. Elle a notamment payé cher ses 34 fautes directes. Dès le premier jeudi de la quinzaine londonienne, il n'y a donc plus de Françaises en lice.