Wimbledon : Le tournoi crée des tournois sur gazon pour les juniors et les moins de 14 ans

Qui a dit que le tennis sur gazon avait fait son temps ? Le All England Club, organisateur de Wimbledon, a dévoilé vendredi avoir décidé de créer des tournois pour que les meilleurs jeunes s’habituent le plus rapidement possible à jouer sur herbe en compétition. Un tournoi ITF pour les joueurs âgés de 18 ans ou moins aura ainsi lieu dès cette année à Nottingham. Mais ce n’est pas tout : à partir de 2022, les meilleurs juniors de 14 ans ou moins pourront aussi s’affronter sur la surface lors la deuxième semaine de Wimbledon.

