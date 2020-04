Plus les jours et les heures passaient, plus cela semblait inévitable. Mais la nouvelle, officialisée ce mercredi après une réunion d’urgence du All England Club, fait tout de même l’effet d’une bombe : il n’y aura pas de tennis sur le gazon anglais du 29 juin au 12 juillet prochains. En raison de la pandémie de coronavirus, il a donc été décidé d’annuler un tournoi du Grand Chelem pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, et c’est Wimbledon qui en fait les frais. La situation sanitaire était trop préoccupante et son évolution trop imprévisible pour qu’il en soit autrement.

"Ce n'est pas une décision que nous avons prise à la légère", a indiqué dans un communiqué Ian Hewitt, le nouveau président du All England Club qui aurait sûrement de débuter son mandat d'une autre manière. "Nous l'avons fait avec préoccupation majeure la préservation de la santé publique et de tous celles et ceux qui permettent à Wimbledon d'exister. Nous avons conscience que le tournoi n'avait été annulé précédemment que lors des deux guerres mondiales, mais nous pensons qu'il est désormais de notre devoir d'utiliser nos ressources pour aider les communautés locales face à cette crise globale", a-t-il notamment ajouté.

Dès la semaine dernière, l'organisation du tournoi du Grand Chelem britannique avait expliqué travailler sur "tous les scénarios" possibles, du maintien à l'annulation, en passant par un éventuel report. Seul le huis-clos avait été officiellement d'ores et déjà écarté. Mais en raison de la surface, le gazon, et de ses difficultés d'entretien, il était inenvisageable d'imaginer l'édition 2020 se tenir à l'automne. Glissante et plus humide, l'herbe aurait été alors dangereuse pour les joueuses et les joueurs et la baisse plus rapide de la luminosité n'aurait rien arrangé. Seul un décalage de quelques semaines, au coeur de l'été à la place des Jeux Olympiques, aurait donc pu être décidé, mais la situation sanitaire actuelle a eu raison de cette ultime possibilité.

Plus d'infos à venir...