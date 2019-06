Le tennis peut être (très) cruel. D’une semaine à l’autre, passer d’une grande joie à une extrême déception n’est pas rare dans ce sport. Nicolas Mahut l’a expérimenté à ses dépens. Auteur d’un superbe parcours au Queen’s où il a atteint les quarts de finale vendredi dernier après être sorti des qualifications, l’Angevin a vu ses rêves de Wimbledon s’envoler lundi en à peine plus d’une heure sur le court 11 de Roehampton face à l’Australien John-Patrick Smith, modeste 225e joueur mondial, vainqueur en deux sets (6-3, 6-4).

A 37 ans, le Français récupère logiquement moins vite, et il a sûrement payé ses efforts de la semaine précédente lors de ce premier tour des qualifications pour le Majeur anglais. Il a concédé son service deux fois, un break cédé par set, échouant lui-même à convertir ses deux seules occasions sur l’engagement adverse. Plus percutant, Smith a frappé 21 coups gagnants pour seulement 10 fautes directes. Mahut risque, de son côté, de ruminer longtemps cette défaite, lui qui est certainement passé à côté d’une invitation de dernière minute à disputer le grand tableau en s’inclinant sur le fil face à Gilles Simon en quart de finale du Queen’s.

D’autres Tricolores ont, eux, réussi à passer ce 1er tour des qualifications. Antoine Hoang et Corentin Moutet, qui avaient atteint le 3e tour de Roland-Garros comme Mahut il y a quelques semaines, en font partie, de même qu’Enzo Couacaud, Grégoire Barrère et Quentin Halys. Maxime Janvier et Constant Lestienne ont en revanche été éliminés.